Guardian: Αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ – Το στρατηγικό χάος της Ουάσινγκτον και η απειλή παγκόσμιας ύφεσης

Η κρίση στον Κόλπο, εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και απρόβλεπτη φάση της. Πέντε μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών και έναν μήνα μετά το ασαφές μνημόνιο συνεννόησης (MoU) της 17ης Ιουνίου, η Ουάσινγκτον βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα σπιράλ στρατηγικής σύγχυσης, παλινδρομήσεων και ψευδών υποσχέσεων. Με την τιμή του πετρελαίου να καλπάζει και τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τον ορατό κίνδυνο να μετατραπεί σε έναν πολιτικά ανίσχυρο («lame duck») ηγέτη, έχοντας οδηγήσει τις ΗΠΑ σε χειρότερη θέση από εκείνη στην οποία ξεκίνησαν, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian.

Το φιάσκο με τα «διόδια» και η διεθνής απομόνωση

Σε μια χαρακτηριστική ένδειξη του στρατηγικού αδιεξόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε και σχεδόν αμέσως απέσυρε την ιδέα να επιβάλουν οι ΗΠΑ διόδια 20% για τη διέλευση από τα Στενά. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου ότι επρόκειτο για ένα «ώριμο σχέδιο», η πρόταση απορρίφθηκε άρον-άρον μετά τη θύελλα αντιδράσεων από ναυτιλιακές εταιρείες, συμμάχους αλλά και στελέχη της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Big Update on Iran War Just a while ago, The United States Airforce launched massive strikes against IRGC. Multiple installations belongs to IRGC targeted in Shiraz,

Fars Province, Iran pic.twitter.com/ShN8futifC — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 15, 2026

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη αμηχανία, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πάγιες θέσεις της Δύσης για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Ακόμα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τονίσει στο παρελθόν ότι τέτοιες χρεώσεις αντιβαίνουν το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Erbil is back on the radar tonight. The U.S. maintains forces at Erbil Air Base, one of its main military hubs in Iraq. The base has been repeatedly targeted by Iran backed militias. Videos circulating online appear to show multiple drones launched toward Erbil, with several… pic.twitter.com/OS3UP8EZSb — Open Source Intel (@Osint613) July 15, 2026



Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το 40μελές συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), επιβεβαίωσε ότι η διέλευση πρέπει να παραμείνει ελεύθερη. Απευθυνόμενος στο συμβούλιο, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γουόρεν Α. Στίβενς, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις Αρχές χωρίς τις οποίες το διεθνές εμπόριο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ένας ελεύθερος και ανοιχτός ωκεανός δεν είναι δεδομένος. Πρέπει να προστατευθεί».

Για να μετριάσει τις εντυπώσεις από την άτακτη υποχώρηση, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι χώρες του Κόλπου, είναι έτοιμες για μεγάλες επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία. Ωστόσο, οι υποσχέσεις αυτές μοιάζουν τόσο φανταστικές όσο και το ανεφάρμοστο «σχέδιο ανάκαμψης» ύψους 350 δισ. δολαρίων, που προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία.

Footage of an Iranian Shahed-136 attack drone slamming into a warehouse in Kuwait earlier this evening. Strikes on both sides have grown from distinct waves to a steady drumbeat of attacks today as the Iran war reescalates. pic.twitter.com/U34jJnRyg9 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 15, 2026

Ένας πόλεμος φθοράς με δυσβάσταχτο κόστος

Η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του Λευκού Οίκου, είναι ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιεί στρατιωτική βία για να ανοίξει ξανά μια δίοδο που ήταν απολύτως προσβάσιμη, προτού ο Τραμπ αποφασίσει να ακολουθήσει τη συμβουλή του Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις και να επιτεθεί στο Ιράν.

SCENES FROM ERBIL, IRAQ TONIGHT 🇮🇷🇮🇶‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/ok9aBEI11f — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) July 15, 2026

Σήμερα, πέντε μήνες μετά:

6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά, τα οποία ελέγχονται πλήρως από την Τεχεράνη.

Το Ιράν εμφανίζεται ενισχυμένο, αντλώντας εσωτερική συνοχή μετά την κηδεία του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη του.

Οι αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν δέχονται συνεχή πλήγματα, με το κόστος των ζημιών και των επιχειρήσεων να αγγίζει ήδη τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έως τις 17 Αυγούστου, φαντάζει πλέον εντελώς εξωπραγματική.

The deer of Kharg Island, northwest of the Strait of Hormuz took refuge in the streets, frightened by the explosions from American bombs. pic.twitter.com/JmDcGWEM9n — Iran in India (@Iran_in_India) July 15, 2026

Η επιστροφή των «γερακιών» και το κενό στρατηγικής

Παρά το προφανές αδιέξοδο, οι υποστηρικτές της στρατιωτικής λύσης στην Ουάσινγκτον, επιμένουν ότι το Ιράν θα λυγίσει αν αποκλειστούν πλήρως οι εξαγωγές πετρελαίου του. Όπως επισημαίνει ο Ρομπ Μάλεϊ, πρώην διαπραγματευτής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά:

«Και στις δύο πλευρές υπάρχουν ομάδες που πιστεύουν ότι μπορούν να αντέξουν το κόστος της κλιμάκωσης και κυρίως, ότι πρέπει να αποδείξουν αυτή την ικανότητα στον αντίπαλο».

This is massive from Iran 🔥 🇮🇷 Iran is considering blocking the Bab el-Mandeb Strait in the Red Sea. That would open a new front vs the US. Another nightmare for Trump🇺🇸. Combined with Hormuz, it could cut 30% of global oil. Trump got trapped because he underestimated Iran 🔥 pic.twitter.com/ppOY4fFlVr — Rohitash Mahur ( Lodhi ) (@MahurRohitash) July 15, 2026



Την ίδια ώρα, η απουσία ξεκάθαρης αμερικανικής στρατηγικής προκαλεί έντονη κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Φίλιπ Γκόρντον, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν, άσκησε σκληρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης:

«Εάν οι ΗΠΑ δεν ήθελαν το Ιράν να ελέγχει τα στενά, δεν έπρεπε να υπογράψουν ένα κείμενο που του αναθέτει την «ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων». Οι επιθέσεις του Ιράν είναι εξοργιστικές, αλλά εξίσου εξοργιστική είναι και η αποτυχία των ΗΠΑ να ξεκαθαρίσουν τι ζητούσαν ως αντάλλαγμα για την οικονομική ελάφρυνση που υποσχέθηκαν».

🚨 BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 U.S. Launches Fresh Strikes on Iran as Tehran Warns of an “Existential War” with America. Source : Reuters pic.twitter.com/eTqRsTKNw7 — IRAN IRGCC (@IranIRGCC) July 15, 2026

Το τέλος του αφηγήματος της «ανάσχεσης»

Η κρίση αυτή ανοίγει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή. Σε άρθρο του στη Le Monde, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, αποδομεί πλήρως το δόγμα της Ουάσινγκτον για τη Μέση Ανατολή:

«Ο συνδυασμός των υπέρογκων εξοπλισμών, της επέκτασης των αμερικανικών βάσεων και της «εξ αποστάσεως» προστασίας αποδείχθηκε εξαιρετικά δαπανηρός και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Ο πόλεμος αποκάλυψε ότι η «ανάσχεση» ήταν ένας μύθος. Οι σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια του Κόλπου δεν προέρχονται από το εσωτερικό του, αλλά από αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός αυτού – και κυρίως στο Τελ Αβίβ».

Πηγή: The Guardian