Μυτιλήνη: Δύο σεισμικές δονήσεις μέσα σε 3 λεπτά μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Λέσβο, με διαφορά μόλις τριών λεπτών, και έγιναν αισθητές σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 22:12 και είχε μέγεθος 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ η δεύτερη ακολούθησε στις 22:15 με μέγεθος 3,5 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα για την πρώτη και στα 5,4 χιλιόμετρα για τη δεύτερη.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λέσβου και Τουρκίας, η πρώτη δόνηση 23 χιλιόμετρα Βόρεια – βορειοδυτικά του Σιγρίου και η δεύτερη δόνηση 18 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά του Σιγρίου.