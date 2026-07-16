ΟΗΕ: Έκκληση για διάλογο και διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο ΟΗΕ, μέσω του εκπροσώπου Στεφάν Ντουζαρίκ, επανέλαβε τις εκκλήσεις για διάλογο και αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση εχθροπραξιών. Παράλληλα, ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάσιμο Τορέρο, τόνισε ότι οι διαταραχές απειλούν τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών, ενώ το Ιράν επιμένει στις δικές του ρυθμίσεις διέλευσης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΟΗΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΟΗΕ, μέσω του εκπροσώπου Στεφάν Ντουζαρίκ, επανέλαβε τις εκκλήσεις για διάλογο και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί πως μια επιστροφή σε πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες «θα επιφέρει απαράδεκτο κόστος για τους αμάχους».
  • Ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάσιμο Τορέρο, προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ απειλούν τις προμήθειες βασικών γεωργικών εφοδίων, με τους καταναλωτές να ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές τροφίμων.
  • Την ίδια ώρα, το Ιράν επέμεινε στις απαιτήσεις του για αποδοχή από τις ΗΠΑ «ιρανικών ρυθμίσεων» σχετικά με τη διέλευση από τα Στενά, υποστηρίζοντας ότι συνδέονται με την εθνική ασφάλεια και έχει ήδη επιτεθεί σε πλοία που χρησιμοποίησαν διαφορετική διαδρομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις εκκλήσεις για επιστροφή στον διάλογο και αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επανέλαβε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Κατά την ενημέρωση Τύπου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα τόνισε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει προειδοποιήσει πως μια επιστροφή σε πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες «θα επιφέρει απαράδεκτο κόστος για τους αμάχους» και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), Μάσιμο Τορέρο, προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ απειλούν τις προμήθειες βασικών γεωργικών εφοδίων.

Ο Τορέρο εκτίμησε ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές τροφίμων μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον η ένταση στην περιοχή συνεχίσει να επηρεάζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Την ίδια ώρα, το Ιράν επέμεινε στις απαιτήσεις του για αποδοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες «ιρανικών ρυθμίσεων» σχετικά με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής υποστήριξε ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνδέονται με την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μόνο η διαδρομή που έχει εγκρίνει η ίδια μέσω των Στενών, η οποία περνά κοντά από ιρανικά νησιά, είναι ασφαλής.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε πλοία που χρησιμοποίησαν διαφορετική διαδρομή, κοντά στις ακτές του Ομάν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ