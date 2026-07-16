ΟΗΕ: Έκκληση για διάλογο και διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

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Τις εκκλήσεις για επιστροφή στον διάλογο και αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επανέλαβε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Κατά την ενημέρωση Τύπου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα τόνισε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει προειδοποιήσει πως μια επιστροφή σε πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες «θα επιφέρει απαράδεκτο κόστος για τους αμάχους» και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), Μάσιμο Τορέρο, προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ απειλούν τις προμήθειες βασικών γεωργικών εφοδίων.

Ο Τορέρο εκτίμησε ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές τροφίμων μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον η ένταση στην περιοχή συνεχίσει να επηρεάζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Την ίδια ώρα, το Ιράν επέμεινε στις απαιτήσεις του για αποδοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες «ιρανικών ρυθμίσεων» σχετικά με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής υποστήριξε ότι οι ρυθμίσεις αυτές συνδέονται με την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μόνο η διαδρομή που έχει εγκρίνει η ίδια μέσω των Στενών, η οποία περνά κοντά από ιρανικά νησιά, είναι ασφαλής.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε πλοία που χρησιμοποίησαν διαφορετική διαδρομή, κοντά στις ακτές του Ομάν.