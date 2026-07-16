Ιράν: Τουλάχιστον 35 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις

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Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στόχος των επιθέσεων αποτέλεσαν εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

🇺🇸⚔️🇮🇷‼️Head of the Public Relations Department of the Ministry of Health: As of noon today, 35 of our fellow citizens have been martyred in the attacks that began in June. Hormozgan, Sistan and Baluchistan, and Khuzestan have suffered the most damage. SEPAHCYBERY pic.twitter.com/gYqLvwJGL7 — dana (@dana916) July 15, 2026

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κεσμ, το μεγαλύτερο νησί κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Παρόμοιες αναφορές υπήρξαν και για την πόλη Σιρίκ, ένα ακόμη σημαντικό λιμάνι της χώρας με θέση κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Κάτοικοι της δυτικής πόλης Χοραμαμπάντ, 490 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις στις νοτιοανατολικές περιοχές του Ιράν, στην επαρχία Σιστάν, μεταξύ άλλων στις πόλεις Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ρασκ.

Στο Αχβάζ, αναφέρθηκαν αρκετές εκρήξεις τις τελευταίες ώρες. Σε μία από αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επλήγη νοσοκομείο, με αποτέλεσμα την προσωρινή εκκένωσή του. Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές στο τμήμα θεραπείας παιδιών με καρκίνο του συγκεκριμένου νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα, με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.