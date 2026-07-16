Ιράν: Τουλάχιστον 35 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 300 έχουν τραυματιστεί από αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι επιθέσεις έπληξαν στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις σε νότιες ακτές και διάφορες πόλεις, προκαλώντας εκρήξεις και ζημιές, μεταξύ άλλων και σε νοσοκομείο, ενώ η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Ιράν.
  • Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, με στόχο στρατηγικές εγκαταστάσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε σημαντικά λιμάνια και νησιά, όπως το Κεσμ και το Μπαντάρ Αμπάς.
  • Στο Αχβάζ επλήγη νοσοκομείο, με αποτέλεσμα την προσωρινή εκκένωσή του. Παράλληλα, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα, με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι στόχος των επιθέσεων αποτέλεσαν εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κεσμ, το μεγαλύτερο νησί κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Παρόμοιες αναφορές υπήρξαν και για την πόλη Σιρίκ, ένα ακόμη σημαντικό λιμάνι της χώρας με θέση κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Κάτοικοι της δυτικής πόλης Χοραμαμπάντ, 490 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις στις νοτιοανατολικές περιοχές του Ιράν, στην επαρχία Σιστάν, μεταξύ άλλων στις πόλεις Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ρασκ.

Στο Αχβάζ, αναφέρθηκαν αρκετές εκρήξεις τις τελευταίες ώρες. Σε μία από αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επλήγη νοσοκομείο, με αποτέλεσμα την προσωρινή εκκένωσή του. Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές στο τμήμα θεραπείας παιδιών με καρκίνο του συγκεκριμένου νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα, με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

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