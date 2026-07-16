Τραμπ: «Χειρονομία καλής θέλησης» η απελευθέρωση Αμερικανίδας από το Ιράν

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Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι οι ιρανικές αρχές επέτρεψαν σε Αμερικανίδα πολίτη, η οποία –όπως υποστήριξε– κρατείτο αδίκως από τον Δεκέμβριο του 2024, να εγκαταλείψει το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Αμερικανίδα έχει πλέον αποχωρήσει με ασφάλεια από το Ιράν και βρίσκεται σε καλή κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς την Τεχεράνη για την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «χειρονομία καλής θέλησης» που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε το άτομο ούτε παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της απελευθέρωσής της.