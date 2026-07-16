Τραμπ: «Χειρονομία καλής θέλησης» η απελευθέρωση Αμερικανίδας από το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι οι ιρανικές αρχές επέτρεψαν σε Αμερικανίδα πολίτη, η οποία κρατείτο αδίκως από τον Δεκέμβριο του 2024, να εγκαταλείψει το Ιράν. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την απόφαση «χειρονομία καλής θέλησης» που θα μπορούσε να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αναφέροντας ότι η πολίτης είναι πλέον ασφαλής και σε καλή κατάσταση της υγείας της.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι οι ιρανικές αρχές επέτρεψαν σε Αμερικανίδα πολίτη, η οποία –όπως υποστήριξε– κρατείτο αδίκως από τον Δεκέμβριο του 2024, να εγκαταλείψει το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Αμερικανίδα έχει πλέον αποχωρήσει με ασφάλεια και βρίσκεται σε καλή κατάσταση της υγείας της.
  • Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς την Τεχεράνη για την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «χειρονομία καλής θέλησης» που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.
  • Ο Τραμπ δεν κατονόμασε το άτομο ούτε παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της απελευθέρωσής της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι οι ιρανικές αρχές επέτρεψαν σε Αμερικανίδα πολίτη, η οποία –όπως υποστήριξε– κρατείτο αδίκως από τον Δεκέμβριο του 2024, να εγκαταλείψει το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Αμερικανίδα έχει πλέον αποχωρήσει με ασφάλεια από το Ιράν και βρίσκεται σε καλή κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς την Τεχεράνη για την απόφαση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «χειρονομία καλής θέλησης» που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε το άτομο ούτε παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της απελευθέρωσής της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ