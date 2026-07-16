Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν: Ενεργοποίησαν την αεράμυνα για την αναχαίτιση drones

Οι αεράμυνες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν τέθηκαν σε συναγερμό για την αναχαίτιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με το Κουβέιτ να κάνει λόγο για «ιρανική επιθετικότητα». Οι αρχές και των δύο χωρών εξέδωσαν οδηγίες ασφαλείας προς τους πολίτες τους, καλώντας τους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις επίσημες οδηγίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε επιχείρηση αναχαίτισης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρίσκεται η αεράμυνα του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.
  • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα», ενώ οι ήχοι εκρήξεων οφείλονται στην ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας.
  • Την ίδια ώρα, σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

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Σε επιχείρηση αναχαίτισης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρίσκεται η αεράμυνα του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.

Το Γενικό Επιτελείο έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα», χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική», και ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στην ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Οι αρχές του Κουβέιτ ζήτησαν από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας.

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