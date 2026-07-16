Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν: Ενεργοποίησαν την αεράμυνα για την αναχαίτιση drones

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Σε επιχείρηση αναχαίτισης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρίσκεται η αεράμυνα του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.

Το Γενικό Επιτελείο έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα», χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική», και ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στην ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/1B4X5mwRle — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026

Οι αρχές του Κουβέιτ ζήτησαν από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, σειρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο και να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας.