Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στο Κίεβο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι η πρωτεύουσα της χώρας βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο.
Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι αποθηκευτικός χώρος σε δυτικό προάστιο της πόλης επλήγη από την επίθεση, ενώ την ίδια στιγμή, συντρίμμια έπεσαν σε περιοχή στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου.
Kyiv under a Russian attack with ballistic missiles.
At least 10 Iskander-M/S-400 missiles launched at the Ukrainian capital thus far, with significant fire breaking out in the city due to the strikes.
The activity of Ukraine’s Patriot air defense systems also noted. pic.twitter.com/jADm06ndjY
— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 15, 2026
🇷🇺⚔️🇺🇦MORE FOOTAGE OF BALLISTIC STRIKES ON KIEV AND THE AFTERMATH OF THE EXPLOSIONS
According to Ukrainian media, preliminary reports indicate that the missiles struck the area of the Darnytskaya thermal power plant.
Meanwhile, local channels are reporting repeated strikes.… pic.twitter.com/jG3gVjdfIr
— dana (@dana916) July 15, 2026
Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι και άλλοι πύραυλοι κατευθύνονταν προς την ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.