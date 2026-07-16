Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στο Κίεβο, με ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν πλήγμα σε αποθηκευτικό χώρο και συντρίμμια στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε για επιπλέον πυραύλους, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στο Κίεβο.
  • Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, αποθηκευτικός χώρος σε δυτικό προάστιο της πόλης επλήγη, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε περιοχή στην απέναντι όχθη του Δνείπερου.
  • Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι και άλλοι πύραυλοι κατευθύνονταν προς την ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

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Νέα ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στο Κίεβο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι η πρωτεύουσα της χώρας βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι αποθηκευτικός χώρος σε δυτικό προάστιο της πόλης επλήγη από την επίθεση, ενώ την ίδια στιγμή, συντρίμμια έπεσαν σε περιοχή στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι και άλλοι πύραυλοι κατευθύνονταν προς την ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.

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