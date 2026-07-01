Τέμπη: Διακοπή της δίκης για τις 6 Ιουλίου – Ένταση μεταξύ συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας

Διεκόπη για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η διακοπή της δίκης αποφασίστηκε ύστερα από την αναφορά ενός εκ των κατηγορουμένων στο δικαστήριο πως επιθυμεί τον διορισμό δικηγόρου, διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με τον συνήγορο που τον εκπροσωπεί.

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, προκειμένου το δικαστήριο να διορίσει δικηγόρο.

Ένταση μεταξύ συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας

Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας με αφορμή την προσωρινή διακοπή του δικαστηρίου, για να προσέλθει η συνήγορος συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου και να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.

Συγγενείς θυμάτων διαμαρτυρήθηκαν για την καθυστέρηση, με τον κ. Παύλο Ασλανίδη να αναφέρει «είναι δυνατόν να περιμένουμε δύο ώρες; Δεν υπάρχει σεβασμός στα παιδιά μας». Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως δεν υπήρξε αίτημα προσωρινής διακοπής μέχρι να προσέλθει στο δικαστήριο.

Τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Η σημερινή διαδικασία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας άρχισε με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβάθμιση των κατηγοριών, προσκόμισης εγγράφων, κλήσης νέων μαρτύρων, άσκησης διώξεων για νέα αδικήματα, συμπλήρωσης της ανάκρισης και ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος.

Χθες η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ απέρριψε τα αιτήματα για συμπλήρωση της ανάκρισης και ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, διατάξεις του εφέτη ανακριτή, της προέδρου εφετών και της αντεισαγγελέως εφετών Λάρισας που είχαν απορρίψει αντίστοιχα αιτήματα κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης και είχαν αποφανθεί για τα ζητήματα που αφορούσαν την πυρόσφαιρα και την φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης.

Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος κ. Αντώνης Ψαρόπουλος στην τοποθέτησή του, αφού συντάχθηκε με την πρόταση της εισαγγελέως, ζήτησε από το δικαστήριο να μην λάβει ως δεδικασμένο τις συγκεκριμένες διατάξεις για τις ευθύνες των στελεχών της Hellenic Train που παραπέμφθηκαν μόνο για πλημμεληματικού τύπου κατηγορίες αναφορικά με την λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R.

Ένα από τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας ήταν να αποδοθεί και στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στην κακουργηματική του μορφή, όπως ισχύει για τους 33 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στο ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης δεν διερευνήθηκε επαρκώς κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας κ. Λουκά Αποστολίδη, ο οποίος τόνισε πως είναι «άκρως απαραίτητη» η παρουσία των πρώην γενικών γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στην έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται πως ο κ. Αποστολίδης ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες οι πρώην γενικοί γραμματείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ