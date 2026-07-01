Μητσοτάκης από Ιπποκράτειο: «Στόχος άνανδρης δολοφονικής επίθεσης τα στελέχη μας – Κοινοί εγκληματίες οι δράστες» – ΒΙΝΤΕΟ

Τους τραυματίες από τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πριν απο λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός έφθασε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δηλώσεις επαναλαμβάνοντας ότι τα στελέχη της ΝΔ δέχθηκαν μια άνανδρη δολοφονική επίθεση. «Θεώρησα υποχρέωσή μου ως πρόεδρος της ΝΔ και ως Πρωθυπουργός βρεθώ στη Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας που δέχθηκαν σήμερα μια άνανδρη δολοφονική επίθεση».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε «τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στη μητέρα της και στον πατέρα της». «Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι «η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν».

Τέλος, ανέφερε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. «Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία».

Οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώμετα της Τετάρτης στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, σε σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της, η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.