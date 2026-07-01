Αμβέρσα: Κατεσβέσθη η φωτιά στο 10ώροφο κτίριο – Στους 5 οι νεκροί σύμφωνα με τον αναθεωρημένο απολογισμό

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Τέλος στην πύρινη λαίλαπα που έπληξε το συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή Linkeroever της Αμβέρσας έβαλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να κατασβέσει πλήρως τη φωτιά στην 10ώροφη πολυκατοικία.

Με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, οι αρχές του Βελγίου προχώρησαν σε αναθεώρηση του αριθμού των θυμάτων, υποβιβάζοντας τον απολογισμό στους 5 νεκρούς.

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες

Η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε πολυκατοικία στην Αριστερή Όχθη (Linkeroever) της Αμβέρσας τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Η φωτιά έχει σβηστεί ολοκληρωτικά και οι επιχειρήσεις έρευνας σταμάτησαν, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κιμ Μπάστιενς, δήλωσε πως «Δεν έχουν βρεθεί επιπλέον θύματα».

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε επιβεβαιώσει ότι υπήρχαν τουλάχιστον έξι νεκροί, ωστόσο ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε επισήμως.

Παράλληλα, υπάρχουν πολλοί σοβαρά και ελαφρά τραυματίες, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη διαθέσιμα τα ακριβή νούμερα.

Στο ισόγειο η εστία της φωτιάς

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση, όμως οι αρχές έχουν ήδη καταλήξει στο σημείο από όπου ξεκίνησε το κακό, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις που ήθελαν τη φωτιά να έχει εκδηλωθεί σε υψηλότερο όροφο.

🇧🇪 At least six people killed, several others seriously injured in major fire at 10-story apartment building in Antwerp, Belgium ◾️ Rescue teams continue searching building as authorities work to determine exact number of victims https://t.co/wadtT9JSWy pic.twitter.com/GSFuzc3TNl — Anadolu English (@anadoluagency) July 1, 2026



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμβέρσας, το τραγικό συμβάν πιστεύεται ότι προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο.

WATCH: Dramatic footage shows residents escaping burning apartment building in Linkeroever, Belgium as 6 killed, hundreds evacuated pic.twitter.com/0Ew01GMSnc — Rapid Report (@RapidReport2025) July 1, 2026



Για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης έχουν διοριστεί η εισαγγελία και ανακριτής.

Νωρίτερα, η Μπάστιενς ανέφερε στο VRT NWS Journaal πως έχει διαπιστωθεί ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο.

Στην Αμβέρσα ο βασιλιάς Φίλιππος

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου αναμένεται να επισκεφθεί σε λίγη ώρα το σημείο της καταστροφής, όπως έγινε γνωστό από αξιόπιστη πηγή στο VRT NWS.

Στο σημείο θα δώσει το «παρών» και ο πρωθυπουργός της χώρας και εν ενεργεία δήμαρχος της Αμβέρσας, Μπαρτ Ντε Βέβερ.