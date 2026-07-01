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Αμβέρσα: Σε τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο αποδίδεται η φονική πυρκαγιά – Ενός λεπτού σιγή στο Φλαμανδικό Κοινοβούλιο

Οι αρχές εστιάζουν σε τεχνική βλάβη στο ισόγειο ως την αιτία της φονικής πυρκαγιάς στην Αμβέρσα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους. Το τραγικό συμβάν έχει συγκλονίσει το Βέλγιο, με τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ να εκφράζει συλλυπητήρια και το Φλαμανδικό Κοινοβούλιο να τηρεί ενός λεπτού σιγή.

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Διεθνή Νέα

Αμβέρσα Βέλγιο φωτιά πυρκαγιά κτίριο πολυκατοικία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τεχνική βλάβη στο ισόγειο του κτιρίου εστιάζουν οι αρχές τις έρευνες για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αμβέρσα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.
  • Για την περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας έχουν οριστεί εισαγγελία και ανακριτής. Η πυρκαγιά έχει «περιοριστεί», αν και δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο.
  • Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπαρτ Ντε Βέβερ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους πληγέντες. Παράλληλα, το Φλαμανδικό Κοινοβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

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Σε τεχνική βλάβη στο ισόγειο του κτιρίου εστιάζουν οι αρχές τις έρευνες για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αμβέρσα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

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Το τραγικό συμβάν έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Βέλγιο.

Στο ισόγειο εντοπίζεται η εστία της φωτιάς

Η φονική πυρκαγιά στην περιοχή Linkeroever (Αριστερή Όχθη) της Αμβέρσας πιστεύεται ότι προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο του κτιρίου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμβέρσας.

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Για την περαιτέρω διερεύνηση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας έχουν ήδη οριστεί η εισαγγελία και ανακριτής.

Στο μεταξύ, η πυροσβεστική συνεχίζει να ελέγχει τους επάνω ορόφους του κτιρίου για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων, ενώ παράλληλα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες κατάσβεσης.

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Αν και η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, έχει «περιοριστεί», γεγονός που αποτρέπει την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Συγκίνηση και ενός λεπτού σιγή

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπαρτ Ντε Βέβερ, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Χ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους πληγέντες.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους εκκενωμένους κατοίκους της τρομερής πυρκαγιάς στην Αριστερή Όχθη», έγραψε μεταξύ άλλων.


Ο Ντε Βέβερ, ο οποίος είναι επίσης ο εν ενεργεία δήμαρχος της Αμβέρσας, εξέφρασε επιπλέον τη βαθιά του εκτίμηση για το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που επιχείρησαν στο σημείο.

Παράλληλα, η ολομέλεια του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της γύρω στις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα, άρχισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά.

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