Αμβέρσα: Σε τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο αποδίδεται η φονική πυρκαγιά – Ενός λεπτού σιγή στο Φλαμανδικό Κοινοβούλιο

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Σε τεχνική βλάβη στο ισόγειο του κτιρίου εστιάζουν οι αρχές τις έρευνες για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αμβέρσα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Το τραγικό συμβάν έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Βέλγιο.

Στο ισόγειο εντοπίζεται η εστία της φωτιάς

Η φονική πυρκαγιά στην περιοχή Linkeroever (Αριστερή Όχθη) της Αμβέρσας πιστεύεται ότι προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στο ισόγειο του κτιρίου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμβέρσας.

Για την περαιτέρω διερεύνηση των ακριβών αιτίων της τραγωδίας έχουν ήδη οριστεί η εισαγγελία και ανακριτής.

Στο μεταξύ, η πυροσβεστική συνεχίζει να ελέγχει τους επάνω ορόφους του κτιρίου για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων, ενώ παράλληλα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες κατάσβεσης.

Αν και η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, έχει «περιοριστεί», γεγονός που αποτρέπει την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Συγκίνηση και ενός λεπτού σιγή

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπαρτ Ντε Βέβερ, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Χ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους πληγέντες.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους εκκενωμένους κατοίκους της τρομερής πυρκαγιάς στην Αριστερή Όχθη», έγραψε μεταξύ άλλων.

Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de geëvacueerde bewoners van de vreselijke brand op Linkeroever. Mijn diepe waardering gaat uit naar de nooddiensten die de vele getroffenen zo snel en veilig mogelijk trachten te helpen, en die hard werken om de brand te bedwingen. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 1, 2026



Ο Ντε Βέβερ, ο οποίος είναι επίσης ο εν ενεργεία δήμαρχος της Αμβέρσας, εξέφρασε επιπλέον τη βαθιά του εκτίμηση για το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που επιχείρησαν στο σημείο.

Παράλληλα, η ολομέλεια του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της γύρω στις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα, άρχισε με την τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά.