Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε με βαριοπούλα 42χρονο φύλακα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απρόκλητη επίθεση καταγγέλλει πως δέχθηκε ένας υπάλληλος σεκιούριτι στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Δευτέρας (20/7).

Τι συνέβη και πώς ενεπλάκη στο επεισόδιο και ένας 59χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα τον 42χρονο σεκιούριτι.

Ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο που βρισκόταν στο σημείο τον οποίο ο 60χρονος απείλησε και έβρισε. Στη συνέχεια, ο 59χρονος έβρισε και χτύπησε τον 60χρονο άνδρα.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου και του 59χρονου οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.