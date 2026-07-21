Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε με βαριοπούλα 42χρονο φύλακα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη

Τί συνέβη και πώς ενεπλάκη στο επεισόδιο και ένας 59χρονος 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπάλληλος σεκιούριτι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένας 60χρονος τον χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα.
  • Ο 42χρονος σεκιούριτι ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο, τον οποίο ο 60χρονος απείλησε και έβρισε, με αποτέλεσμα ο 59χρονος να ανταποδώσει τις ύβρεις και τα χτυπήματα.
  • Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου και του 59χρονου, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απρόκλητη επίθεση καταγγέλλει πως δέχθηκε ένας υπάλληλος σεκιούριτι στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Δευτέρας (20/7).

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Τι συνέβη και πώς ενεπλάκη στο επεισόδιο και ένας 59χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ όλα ξεκίνησαν όταν  ένας 60χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα τον 42χρονο σεκιούριτι.

Ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο που βρισκόταν στο σημείο τον οποίο ο 60χρονος απείλησε και έβρισε. Στη συνέχεια, ο 59χρονος έβρισε και χτύπησε τον 60χρονο άνδρα.

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Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου και του 59χρονου οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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