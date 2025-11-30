Δόμνα Μιχαηλίδου: «Λέω τον σύζυγό μου ψυγείατρο»

Enikos Newsroom

πολιτική

Δόμνα Μιχαηλίδου

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αποκάλυψε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ότι ο γιος της είναι ένα πολύ ήσυχο μωρό και ότι μόλις πέντε μέρες μετά τη γέννησή του, επέστρεψε κανονικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Ο γιος μου είναι πολύ ήσυχος, είναι πολύ εύκολο μωρό, πάρα πολύ εύκολο μωράκι προς το παρόν. Δεν ξυπνάω το βράδυ. Κοιμάται 19:30 και ξυπνάει στις 6 το πρωί. Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μαμά, πάντα σκεφτόμουν ότι ναι θα έχω μια οικογένεια, αλλά επειδή ήμουν πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη με την καθημερινότητα μου, δεν το είχα ποτέ βάλει στο πρόγραμμα» σημείωσε.

«Όταν ανέλαβα έκανε ο Πρωθυπουργός τον τελευταίο ανασχηματισμό, ήμουν τότε 7 μηνών έγκυος. Δεν χτύπησε ούτε ένα τηλέφωνο. Ούτε ένα τηλέφωνο. Γιατί; Γιατί κανείς δεν πίστευε ότι μία γυναίκα 7 μηνών έγκυος θα αναλάβει ένα υπουργείο. Μετά τη γέννηση του γιου μου γύρισα την πέμπτη μέρα στη δουλειά. Με τους δικούς μου όρους, με τις δικές μου ώρες. Είμαι τυχερή και μένω πολύ κοντά στο υπουργείο, οπότε πηγαινοερχόμουν για να θηλάσω. Το να είσαι μητέρα είναι κομμάτι της προσωπικότητάς σου, δεν είναι κάτι που σε αποκόπτει απ’ την προσωπικότητά σου και γίνεσαι κάτι άλλο και εν καιρό θα γυρίσεις σε αυτό που ήσουνα πριν» είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Ο σύζυγός μου είναι τρομερό ζιζάνιο, έχει πάρα πολλή πλάκα. Έχει τρομερό χιούμορ, είναι πανέξυπνος, έχει πάρα πολύ καλό χιούμορ και έχει και πάρα πολλή ενέργεια. Και αυτό που δεν θα ήθελα να πάρει ο γιος μας από εκείνον, είναι ότι επειδή είναι ψυχίατρος και βλέπει στην καθημερινότητά του πολύ δύσκολες καταστάσεις, είναι λίγο πιο συναισθηματικά μπλαζέ. Δηλαδή εγώ τον λέω ψυγείατρο» τόνισε.

14:27 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα για “δισεκατομμύρια ευρώ” που θα δώσει στους αγρότες ενώ τους οφείλει από πέρυσι

«Είναι να απορεί κανείς με τον κύριο Μητσοτάκη που μόνος του “συσκέπτεται”, μόνος ...
13:30 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολίασε με δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπο...
13:22 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Συλλογικές συμβάσεις: Τα επόμενα βήματα μετά την υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας – Τι είπε η Νίκη Κεραμέως

«Η Κοινωνική Συμφωνία συνιστά πλαίσιο που οδηγεί στη σύναψη και στην επέκταση περισσότερων Συλ...
12:58 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Στο Λονδίνο τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το ελληνικό ραντεβού με… 30 τρισ. δολάρια και τη Morgan Stanley

Ένα σημαντικό ραντεβού δίνουν η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο κα...
