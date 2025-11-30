Βίντεο: Tεράστια πύρινη σφαίρα καταστρέφει εγκαταστάσεις αποβλήτων στο Σίδνεϊ

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες κλήθηκαν για να καταπολεμήσουν πυρκαγιά στο North St Mary’s στο δυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποβλήτων αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Μια δεξαμενή με χημικά εκτοξεύτηκε στον αέρα από την έκρηξη που προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική και Διάσωση της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προκάλεσε την πτώση κομματιών τσιμεντόλιθων πάνω στους πρώτους ανταποκριτές.

Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα στα χέρια κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Νέα Νότια Ουαλία, αλλά δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά.