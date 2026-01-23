Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Άλσος Συγγρού – Διερευνάται αν πρόκειται για απόπειρα ληστείας

  • Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε ένας 16χρονος το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Συγγρού, με πιθανό κίνητρο τη ληστεία.
  • Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Μητέρα» με τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο προκλήθηκε από τρία άτομα, πιθανόν συνομήλικούς του, που χρησιμοποίησαν μαχαίρι τύπου «πεταλούδα». Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός.
  • Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμαρουσίου, που αναζητά τους τρεις εμπλεκόμενους. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε ένας 16χρονος το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Συγγρού, με πιθανό κίνητρο τη ληστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ασφάλεια Αμαρουσίου, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Μητέρα» συνοδεία της μητέρας του, φέροντας τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την κατάθεση του 16χρονου, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε όταν 3 άτομα, πιθανόν συνομήλικοί του, τον προσέγγισαν και χρησιμοποίησαν μαχαίρι τύπου «πεταλούδα». Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμαρουσίου, που αναζητά τους τρεις εμπλεκόμενους.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας.

