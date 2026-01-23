Γυναίκα που έχασε 41 κιλά μοιράζεται ένα 10λεπτο πρόγραμμα άσκησης για γραμμωμένα χέρια

Σύνοψη από το

  • Μία influencer που έχασε 41 κιλά με προπονήσεις στο σπίτι, μοιράζεται ένα πρόγραμμα γυμναστικής των 10 λεπτών για ώμους και χέρια.
  • Το σετ 7 ασκήσεων είναι ιδανικό για αρχάριους, γρήγορο και αποτελεσματικό, απαιτώντας μόνο ένα ζευγάρι αλτήρες για τόνωση του άνω μέρους του σώματος.
  • Η Saachi Pai, που έχασε 41 κιλά, τονίζει πως το πρόγραμμα πρέπει να γίνεται «δύο φορές την εβδομάδα» για να προσφέρει «γράμμωση σε χέρια και ώμους».
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Θέλετε γραμμωμένα χέρια αλλά ο χρόνος σας είναι περιορισμένος; Μία influencer που έχασε 41 κιλά με προπονήσεις στο σπίτι, μοιράζεται ένα πρόγραμμα γυμναστικής των 10 λεπτών για ώμους και χέρια. Ιδανικό για αρχάριους και σχεδιασμένο για γρήγορα αποτελέσματα, αυτό το σετ 7 ασκήσεων υπόσχεται να τονώσει το πάνω μέρος του σώματός σας χρησιμοποιώντας μόνο δύο βαράκια.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς μια απλή συνήθεια την βοήθησε να χάσει 86 κιλά – «Έτσι κατάφερα να ελέγξω την πρόοδό μου»

Η ιστορία της Saachi Pai, προπονήτριας fitness και διατροφολόγου, αποτελεί πηγή έμπνευσης. Η γνωστή influencer κατάφερε να χάσει 41 κιλά, ρίχνοντας το βάρος της από τα 99 στα 58 κιλά. Με βάση την προσωπική της εμπειρία, μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της στα social media. Σε ένα βίντεο στο Instagram παρουσίασε ένα γρήγορο πρόγραμμα 10 λεπτών για τόνωση των χεριών και των ώμων.

Σύμφωνα με την γυναίκα, οι ασκήσεις είναι ιδανικές για αρχάριους, καθώς είναι γρήγορες και αποτελεσματικές. Μπορείτε να τις κάνετε στο σπίτι ή στο γυμναστήριο, μόνοι ή με παρέα. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα σετ αλτήρες (βαράκια).

Γυναίκα έχασε 55 κιλά και βελτίωσε την ψυχολογία της τηρώντας έναν κανόνα – «Το κλειδί της επιτυχίας ήταν η ευκολία»
  • Οδηγίες: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 κινήσεις. Κάντε 12 επαναλήψεις από κάθε άσκηση για 3 σετ.
  • Συμβουλή: Ξεκινήστε με ελαφριά βάρη (περίπου 1,5 κιλό) για το πρώτο σετ. Αν νιώθετε ότι μπορείτε παραπάνω, αυξήστε τις επαναλήψεις σε 15 στο δεύτερο σετ.

Οι 7 ασκήσεις της Saachi Pai

  • Άνοιγμα-κλείσιμο χεριών: Με τους αγκώνες κολλημένους στα πλευρά, σπρώξτε τα χέρια προς τα έξω και επαναφέρετε στην αρχική θέση.
  • Πιέσεις ώμων: Κλασικές πιέσεις με τους αλτήρες, ανεβάζοντας και κατεβάζοντας τα χέρια πάνω από το κεφάλι.
  • Κάμψεις πήχεων: Από τη θέση των πιέσεων ώμων, αλλάξτε την κίνηση ανεβοκατεβάζοντας μόνο τους πήχεις.
  • Κλείσιμο στο στήθος: Κρατώντας τα χέρια σε γωνία 90 μοιρών, φέρτε τους πήχεις μπροστά από το στήθος και ξανά προς τα έξω.
  • Εναλλάξ ανύψωση: Σηκώστε το ένα χέρι ψηλά ενώ κρατάτε το άλλο σε γωνία 90 μοιρών. Επαναλάβετε εναλλάξ.
  • Παλμοί (Pulses): Μικρές, κοφτές κινήσεις (παλμοί) για 30 δευτερόλεπτα.
  • Η κίνηση του «οδηγού»: Εκτείνετε τα χέρια μπροστά, παράλληλα με το έδαφος, και κάντε περιστροφικές κινήσεις σαν να κρατάτε τιμόνι αυτοκινήτου.

Το μυστικό της επιτυχίας

«Κάντε αυτό το πρόγραμμα δύο φορές την εβδομάδα. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει γράμμωση σε χέρια και ώμους. Έχασα 41 κιλά φυσικά, κάνοντας τέτοιες προπονήσεις στο σπίτι», τονίζει η Saachi.

