TikTok: Έκλεισε η συμφωνία με τις ΗΠΑ – Τι προβλέπει και ποιες εταιρείες συμμετέχουν στην «κοινοπραξία»

Το TikTok ανακοίνωσε την Πέμπτη, ότι δημιούργησε μια κοινοπραξία που ελέγχεται κυρίως από Αμερικανούς επενδυτές για να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια μακρά νομική διαμάχη που απειλούσε να οδηγήσει στην απαγόρευσή του στη χώρα.

Η νέα αυτή εταιρεία θα εξυπηρετεί πάνω από 200 εκατομμύρια χρήστες και θα εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια των αλγορίθμων και τη διαχείριση περιεχομένου, διαβεβαίωσε η πλατφόρμα σε ανακοίνωσή της.

Οι ΗΠΑ υιοθέτησαν νόμο επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν με τον οποίο υποχρέωναν τη ByteDance, την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, να παραχωρήσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της στη χώρα διαφορετικά θα απαγορεύονταν οι δραστηριότητες της πλατφόρμας στο αμερικανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την εξέλιξη που βάζει τέλος στη διαμάχη όπως και τον ρόλο που διαδραμάτισε, σύμφωνα με εκείνον, ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα να σωθεί το TikTok!», έγραψε στο Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος, δηλώνοντας ότι η πλατφόρμα «ανήκει πια σε μια ομάδα Αμερικανών μεγάλων πατριωτών και επενδυτών».

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Κινέζο πρόεδρο Σι που εργάστηκε μαζί μας και τελικά ενέκρινε τη συμφωνία. Θα μπορούσε να κάνει το αντίθετο, αλλά δεν το έπραξε και του είμαστε ευγνώμονες», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε αναβάλει επανειλημμένα την καταληκτική προθεσμία για την συμμόρφωση του TikTok με την αμερικανική νομοθεσία. Η τελευταία διορία που είχε δοθεί στην πλατφόρμα έληγε σήμερα. Το κοινωνικό δίκτυο είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι υπέγραψε συμφωνία που επιτρέπει τη δημιουργία της αμερικανικής κοινοπραξίας, όπως απαιτεί ο νόμος.

Η ByteDance διατηρεί το 19,9%

Την πλειοψηφία στην κοινοπραξία κατέχουν Αμερικανοί επενδυτές. Οι εταιρείες Silver Lake και Oracle θα έχουν 15% έκαστη, όπως και το επενδυτικό ταμείο MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι.

Μεταξύ των επενδυτών περιλαμβάνονται αρκετοί πλούσιοι υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου, όπως ο Λάρι Έλισον της Oracle, η οποία θα αναλάβει να αποθηκεύει τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών στο ασφαλές της cloud, σύμφωνα με το TikTok.

Η εταιρεία επενδύσεων Silver Lake Partners καθώς και ο τεχνολογικός όμιλος Dell είναι επίσης μεταξύ των επενδυτών. Από την πλευρά της η ByteDance διατηρεί μερίδιο 19,9% στην κοινοπραξία, παραμένοντας έτσι κάτω από το όριο του 20% που ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα με το TikTok, η εταιρεία αυτή θα λειτουργεί ως «ανεξάρτητη οντότητα» και θα διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα πλειοψηφούν οι Αμερικανοί. Στο διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχει ο γενικός διευθυντής της πλατφόρμας Σου Τσιου καθώς και στελέχη μεγάλων επενδυτικών ταμείων.

Ο νόμος που υιοθετήθηκε την άνοιξη του 2024 από το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε στόχο να εμποδίσει τις κινεζικές αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ ή να επηρεάζουν την αμερικανική κοινή γνώμη μέσω του ισχυρού αλγορίθμου της πλατφόρμας.

Το TikTok έχει παραδεχθεί ότι εργαζόμενοί του στην Κίνα είχαν πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών, αλλά επιμένει να αρνείται ότι τα είχαν κοινοποιήσει στην κινεζική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP