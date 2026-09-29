Μαζί για το Παιδί: 1.464 μαθητές της Θράκης ενισχύθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026 με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ

Το Μαζί για το Παιδί, μέσω του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές», υλοποίησε, με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ, παρεμβάσεις σε 13 δημόσιες σχολικές μονάδες της Θράκης, κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026, ενισχύοντας συνολικά 1.464 μαθητές και 239 εκπαιδευτικούς Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ξάνθη, Μύκη, Τόπειρο, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν:

Ενίσχυση δανειστικών βιβλιοθηκών: Οι σχολικές βιβλιοθήκες ενισχύθηκαν με νέους τίτλους, έπιπλα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ δημιουργήθηκε μια γωνιά φιλαναγνωσίας, προσφέροντας στους μαθητές περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στο βιβλίο και την ανάγνωση.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες ενισχύθηκαν με νέους τίτλους, έπιπλα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ δημιουργήθηκε μια γωνιά φιλαναγνωσίας, προσφέροντας στους μαθητές περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στο βιβλίο και την ανάγνωση. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών και ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας: Οι σχολικές μονάδες ενισχύθηκαν με ηλεκτρονικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό, καθώς και υλικό STEM υποστηρίζοντας τις ανάγκες μαθητών διαφορετικών ηλικιών. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και ένα Εργαστήριο Πληροφορικής σε Γυμνάσια της Θράκης.

Οι σχολικές μονάδες ενισχύθηκαν με ηλεκτρονικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό, καθώς και υλικό STEM υποστηρίζοντας τις ανάγκες μαθητών διαφορετικών ηλικιών. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και ένα Εργαστήριο Πληροφορικής σε Γυμνάσια της Θράκης. Δημιουργική απασχόληση και παιχνίδι: Οι σχολικές μονάδες ενισχύθηκαν με υλικό δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και έπιπλα.

Οι σχολικές μονάδες ενισχύθηκαν με υλικό δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και έπιπλα. Συμπερίληψη και υποστήριξη μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες: Ενισχύθηκε Τμήμα Ένταξης Δημοτικού Σχολείου με εκπαιδευτικά βοηθήματα για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, με στόχο την υποστήριξη των μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Ενισχύθηκε Τμήμα Ένταξης Δημοτικού Σχολείου με εκπαιδευτικά βοηθήματα για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, με στόχο την υποστήριξη των μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Αθλητισμός: Προσφέρθηκε αθλητικό υλικό, ενισχύοντας τις δυνατότητες των μαθητών να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον.

Σταθερή υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων της Θράκης

Oι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026 είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Μαζί για το Παιδί να βρίσκεται κοντά στις σχολικές κοινότητες της Θράκης και να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται στο πεδίο. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026–2027, με την πολύτιμη στήριξη της ΔΕΗ για άλλη μια χρονιά, η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων της Θράκης.

Από το 2021, με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ, το Μαζί για το Παιδί υλοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές». Συνολικά, έχουν ενισχυθεί 61 δημόσιες σχολικές μονάδες στη Θράκη, ωφελώντας περισσότερους από 6.953 μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς και 944 εκπαιδευτικούς.

Η κυρία Τατιάνα Μουλούλη, Επικεφαλής Ανάπτυξης Προγράμματος Ακριτικών Περιοχών του Μαζί για το Παιδί, δήλωσε: «Η πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και κατάλληλα εξοπλισμένο σχολικό περιβάλλον είναι σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των παιδιών. Με την πολύτιμη στήριξη της ΔΕΗ, έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε συγκεκριμένες ανάγκες σχολικών κοινοτήτων της Θράκης και να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο των εκπαιδευτικών. Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας και κατά τη νέα σχολική χρονιά επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να είμαστε σταθερά κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε θερμά τη ΔΕΗ, που είναι σταθερός συνοδοιπόρος στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες εξέλιξης στα παιδιά και τους νέους της Θράκης».

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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