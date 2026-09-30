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Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκκένωσης των δικαστηρίων και ο εξονυχιστικός έλεγχος του κτιρίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
  • Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκκένωσης των δικαστηρίων, ενώ θα πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος σε όλο το κτίριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival.gr, υπήρξε τηλεφώνημα στα δικαστήρια με την αναφορά ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε χώρο του Δικαστικού Μεγάρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΛΑΣ και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκκένωσης των δικαστηρίων, ενώ θα πραγματοποιηθεί εξονυχιστικός έλεγχος σε όλο το κτίριο.

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