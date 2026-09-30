Συναγερμός για πιθανή αεροπειρατεία σε πτήση Ντουμπάι – Τελ Αβίβ – Μαχητικά του Ισραήλ απογειώθηκαν εσπευσμένα

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Συναγερμός έχει σημάνει στις ισραηλινές αρχές, καθώς ένα εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ εξέπεμψε σήμα κινδύνου πριν από λίγο, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων, η πτήση της εταιρείας flydubai εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό κινδύνου «7700».

Ωστόσο, λίγο αργότερα, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό «7500», ο οποίος υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη επέμβαση στο σκάφος.



Όπως αναφέρουν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που επικαλούνται οι Times of Israel, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν εσπευσμένα, κατευθυνόμενα προς το επιβατικό αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε για τελευταία φορά σε ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων κοντά στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ, στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, δημοσιεύματα στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για τη διαχείριση του περιστατικού.

Το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post που επικαλείται δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου.

Πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε με 100% βεβαιότητα τι συνέβη μέχρι να προσγειωθεί.