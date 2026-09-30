Τροχαίο στα Χανιά: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο, δύο επιβάτες εγκατέλειψαν το σημείο

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Σοβαρό τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/9) στην Παρηγοριά Χανίων, όταν ένα αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε «τρελή» πορεία καταλήγοντας αναποδογυρισμένο σε πεζοδρόμιο.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε κουτί της ΔΕΗ, στη συνέχεια σε μία κολώνα και μετά σε ένα σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί πάνω σε πεζοδρόμιο.

Ο θόρυβος ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής που πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους και κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Οι δύο επιβάτες αποχώρησαν από το σημείο

Το ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο, αφού σταθμός του ΕΚΑΒ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι διασώστες διαπίστωσαν ότι οι δύο εκ των επιβαινόντων είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο του τροχαίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι άλλοι δύο νεαροί, πιθανότατα φοιτητές, έφεραν μόνο ελαφρές εκδορές. Αφού εξετάστηκαν από τους διασώστες, υπέγραψαν ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω ιατρική βοήθεια.

Συνελήφθησαν οι άλλοι δύο νεαροί

Οι δυνάμεις της Τροχαίας και της Αστυνομίας, που έφτασαν επίσης στην περιοχή, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο νεαρών επιβατών του εμπλεκόμενου οχήματος. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ανέφεραν ότι θα παρουσιαστούν σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.

Σημειώνεται ότι λόγω της πρόσκρουσης του αυτοκινήτου στην κολώνα, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος στην περιοχή.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Χανίων.