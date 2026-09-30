Πετρέλαιο κίνησης: Αύξηση της επιδότησης στα 15 λεπτά – Ποια περίοδο αφορά

Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων, ιδίως του πετρελαίου κίνησης, οδήγησε το οικονομικό επιτελείο στην αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά για την περίοδο 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026. Αυτό το μέτρο, σε συνδυασμό με εκπτώσεις από τα διυλιστήρια, ανεβάζει τη συνολική ελάφρυνση στα 20 λεπτά, με νέες ανακοινώσεις να αναμένονται έως τις 14 Οκτωβρίου.

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Οικονομία

βενζίνη καύσιμα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξάνεται η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης σε 15 λεπτά, από 10 λεπτά προηγουμένως, για την περίοδο από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026.
  • Η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις για το πετρέλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων των διυλιστηρίων, αναμένεται να ανέλθει σε 20 λεπτά.
  • Το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης το επόμενο δεκαπενθήμερο εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται έως τις 14 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου κίνησης που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, οδήγησε στη λήψη μέτρων από το οικονομικό επιτελείο.

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Η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά (12 λεπτά πλέον ΦΠΑ), από 10 λεπτά (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ) προηγουμένως, για την περίοδο από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026. Το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης το επόμενο δεκαπενθήμερο εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επιδότηση στο δίκτυο συμπληρώνεται και από την έκπτωση που προσφέρουν τα διυλιστήρια τόσο στην αμόλυβδη ύψους 10 λεπτών (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ), όσο και στο πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτών (4 λεπτά πλέον ΦΠΑ). Συνεπώς η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανέλθει σε 20 λεπτά.

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Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών τιμών, σε συνδυασμό με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε η ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο, ενώ έως τις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα κίνησης, όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης.

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