Τηλεθέαση (29/9): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Τρίτης

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση, με τους πίνακες τηλεθέασης να αναδεικνύουν τις σειρές και τις εκπομπές που ξεχώρισαν. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

τηλεθέαση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 22,1%.
  • Στο δυναμικό κοινό, στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης το «Ριφιφί» με 26,1%.
  • Το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 22,1%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 15,2% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 26,1%, με το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,1% και στην τρίτη το «GNTM» με 12,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ριφιφί 22,1%
2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 15,2%
3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,3%
4 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 13,1%
5 ANT1 Ντέρτι 12,4%
6 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
7 MEGA Κάμπινγκ 9,6%
8 STAR GNTM 9%
9 ΕΡΤNEWS Force 1,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Ριφιφί 26,1%
2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 18,1%
3 STAR GNTM 12,1%
4 MEGA Κάμπινγκ 11,2%
5 ANT1 Ντέρτι 10,1%
6 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,5%
7 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,8%
8 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 4,7%
9 ΕΡΤNEWS Force 0,8%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ