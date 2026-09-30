Τηλεθέαση (29/9): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Τρίτης

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Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ριφιφί» με 22,1%, ενώ ακολούθησε το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» με 15,2% και οι «Μπλε Ώρες» με 13,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ριφιφί» με 26,1%, με το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,1% και στην τρίτη το «GNTM» με 12,1%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Ριφιφί 22,1% 2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 15,2% 3 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,3% 4 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 13,1% 5 ANT1 Ντέρτι 12,4% 6 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8% 7 MEGA Κάμπινγκ 9,6% 8 STAR GNTM 9% 9 ΕΡΤNEWS Force 1,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό