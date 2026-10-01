Κακοκαιρία στην Κρήτη: Αίτημα να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

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«Τσουνάμι» τα προβλήματα στην Κρήτη που βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, καθώς η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τετάρτης (30/9/2026), την περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά.

Την ίδια ώρα, στον Μυλοπόταμο καταγράφονται πρωτοφανείς εικόνες, με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να έχουν κατακλύσει δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου το μένος των καιρικών φαινομένων έφτασε μέχρι την καρδιά του χωριού, ενώ η βροχή είναι ασταμάτητη. Όπως καταγράφεται στις εικόνες και τα βίντεο του neakriti.gr, νερά, λάσπες και φερτά υλικά κατέκλυσαν ακόμη και τον κεντρικό δρόμο, συνθέτοντας ένα σκηνικό μεγάλης έντασης.

«Βούλιαξαν» τα Ζωνιανά

Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στον Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από το βράδυ της Τετάρτης (30/9/2026), με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν ακόμη και μέσα στα χωριά.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου το μένος των καιρικών φαινομένων έφτασε μέχρι την καρδιά του χωριού, ενώ η βροχή είναι ασταμάτητη. Όπως καταγράφεται στις εικόνες και τα βίντεο του neakriti.gr, νερά, λάσπες και φερτά υλικά κατέκλυσαν ακόμη και τον κεντρικό δρόμο, συνθέτοντας ένα σκηνικό μεγάλης έντασης.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται μέχρι στιγμής στα ορεινά χωριά, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και τα φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς η βροχή δεν έχει σταματήσει και οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας συνεχίζουν να καταγράφονται στον Δήμο Μυλοποτάμου.

Κατέρρευσε μέρος σπιτιού

Προβλήματα και στα Κυνηγιανά, όπου κατέρρευσε μέρος σπιτιού.

Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση για τη σήμανση του επικίνδυνου σημείου και την απομάκρυνση του οχήματος.

Παράλληλα, σοβαρές φθορές και καθιζήσεις έχουν καταγραφεί σε τμήματα του οδικού δικτύου του ορεινού Μυλοποτάμου, με τις συνθήκες να παραμένουν δύσκολες όσο τα φαινόμενα συνεχίζονται.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς η εικόνα του οδικού δικτύου μπορεί να μεταβάλλεται εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων νερού και των φερτών υλικών.

Στις πληγείσες περιοχές ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γεώργιος Κλάδος, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί.

Στόχος είναι να γίνει καταγραφή των προβλημάτων και να συντονιστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Μηχανήματα του Δήμου και ιδιωτικά μηχανήματα έχουν κινητοποιηθεί για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αποκατάστασης και να ανοίξουν σημεία του οδικού δικτύου όπου η πρόσβαση έχει επηρεαστεί.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση των συνεργείων, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο

Στις 06:40 το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, ενεργοποιήθηκε το 112 στην περιοχή του Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη.

Το προειδοποιητικό μήνυμα απευθυνόταν σε κατοίκους και επισκέπτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, καλώντας τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή και καλεί τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στο μήνυμα του 112 αναφέρεται:

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις-επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»