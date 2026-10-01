ΠΑΣΟΚ: Ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του Φλωρίδη

Την άμεση παραίτηση ή αποπομπή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ζητεί το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας πως «όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της», αναφορικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του σχετικά με δήλωση του κ. Φλωρίδη το πρωί της Πέμπτης (1/10) στον ΣΚΑΪ, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει πως «ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου» και «φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος αν και ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός επιχείρησε να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια, πριν καν επιληφθεί της έρευνας το δικαστικό συμβούλιο».

«Αποκαλύφθηκε η αναξιοπιστία και η βαθύτατα αντιθεσμική στάση του μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, που σήμερα αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι τελικά έγινε και ίσως συνετέλεσε να χαθούν στοιχεία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει πως «είναι πλέον ξεκάθαρο πως όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραμένει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της». «Είναι ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του», επισημαίνει.

Τι είπε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης

Για «πολιτική συνωμοσία» στην υπόθεση των Τεμπών έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εξαπολύοντας πυρά κατά της αντιπολίτευσης για τις «θεωρίες συνωμοσίας» που, όπως είπε, παραπλάνησαν τον κόσμο και τους έκαναν να βγουν στους δρόμους.

Αναφορικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί επειδή είπε ότι όσοι μίλησαν για μπάζωμα «είναι για τα μπάζα», ο κ. Φλωρίδης απάντησε πως «η φράση μου ήταν για τους πολιτικούς. Πως μέσα σε αυτό το θολό τοπίο όσοι χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Και τι κάνανε; Αφαίρεσαν αυτή τη φράση κατευθείαν μόλις την είπα στη Βουλή. Πρακτικά, ήρθανε και μου λένε ‘’α, επιτίθεσαι στους συγγενείς‘’. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί; Ή κανένας άνθρωπος απ’ έξω είναι πολιτικός; Ή κανένας δημοσιογράφος;», ενώ επέμεινε πως δεν θα έπαιρνε πίσω τη φράση αυτή.

«Δεν θα άλλαζα κάτι», είπε.

Ο υπουργός υποστήριξε πως η συνωμοσία είχε κάποια στάδια. «Πρώτον, πως υπήρχαν 53 επιβάτες που δεν βρέθηκαν ποτέ, για κάτι χαμένα βαγόνια. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο, πως το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το ανέβασε στην εμπορική αμαξοστοιχία, το οποίο υλικό ήταν εύφλεκτο, άρα είχαμε μια λαθρεμπορική μεταφορά ενός εύφλεκτου υλικού που ευθύνεται για την έκρηξη… Αυτά κρίθηκαν».

Ακολούθως ανέφερε πως «έκανα μια σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες οργάνωσαν μια συνωμοσία, που αποδείχτηκε ψέμα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Ο κόσμος πίστευε με όλα αυτά πως κάτι φοβερό έχει γίνει και υπήρχε αυτή η φοβερή λέξη ‘συγκάλυψη’».

«Ζητούν να παραιτηθώ εγώ που συνέβαλα με άλλους να αποκαλυφθεί η συνωμοσία. Οι συνωμότες ζητούν να παραιτηθώ εγώ, που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία εξαπλώθηκε», επισήμανε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης συνέχισε λέγοντας πως «πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν, 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού, με όλο αυτό το ψέμα. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συναίσθημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν. Ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχτηκε».

Για την παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού και άλλων τριών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο ανέφερε πως «η αλλοίωση στον χώρο έχει νόημα να τη συζητάμε, εάν όντως οδήγησε στην αλλοίωση των στοιχείων ή η επέμβαση στον χώρο έγινε όπως γίνεται σε όλον τον κόσμο. Και πριν από μερικούς μήνες στο δυστύχημα στην Ισπανία πήγαν τα σκαπτικά μηχανήματα, πάτησαν από πάνω οι γερανοί και επενέβησαν στον χώρο».

Στην αναφορά του βουλεύματος πως αποστερήθηκαν οι συγγενείς κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, ο υπουργός σχολίασε: «Υπάρχει αναφορά στο τι αποστερήθηκαν; Και εγώ μπορώ να υποθέσω πως θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι α λα καρτ, είναι διαρκής. Βασίζομαι στην ανάκριση που ολοκληρώθηκε και η οποία έχει δημοσιοποιηθεί. Στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα. Όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, έχουν εξεταστεί. Η παραπομπή είναι όχι επειδή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έδωσε εντολή να γίνει κάτι, αλλά επειδή δεν φρόντισε να μη γίνει κάτι, διότι ενδεχομένως θα χανόντουσαν στοιχεία».

Για τη δίκη στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως «με βάση τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος η δίκη θα ξεκινήσει μέσα στο 2026». Για τον χρόνο ολοκλήρωσης της δίκης επισήμανε πως «δεν είναι προσδιορισμένο το τέλος υπό την έννοια ότι το δικαστήριο έχει να δει υλικό, μάρτυρες, να εξετάσει. Ο χρόνος εξαρτάται από όλους αυτούς που θα προσέλθουν και από τον αριθμό των δικηγόρων».

Τέλος επανέλαβε πως «οι συνωμότες ζητάνε από μένα, που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία, να παραιτηθώ και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη».