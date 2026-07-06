Γερμανία: Δύο νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας, προκαλώντας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα στην αποκλεισμένη οδό Χεντελστράσε, με τις ταυτότητες των θυμάτων να παραμένουν άγνωστες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς έπειτα από πυροβολισμούς.
  • Στην οδό Χεντελστράσε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
  • Η σκηνή του εγκλήματος έχει αποκλειστεί και η εγκληματολογική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με την αστυνομία, «δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό».

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με μάρτυρες, αρκετοί πυροβολισμοί έπεσαν σε έναν δρόμο γεμάτο πολυκατοικίες, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς.

Όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που ειδοποιήθηκαν έφτασαν στην οδό Χεντελστράσε γύρω στις 8 π.μ., βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη. Η γυναίκα πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στην BILD, ένα όπλο ανακαλύφθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Ωστόσο, τόνισε ότι οι ακριβείς συνθήκες δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί οριστικά. Οι ταυτότητες των δύο νεκρών είναι επίσης προς το παρόν άγνωστες.

Η σκηνή του εγκλήματος στην οδό Händelstrasse έχει αποκλειστεί σε μια ευρεία περιοχή και η εγκληματολογική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με την αστυνομία , δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. Με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες, οι ερευνητές πιστεύουν ότι εμπλέκονταν μόνο τα δύο άτομα.

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