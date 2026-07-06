Άδωνις Γεωργιάδης: Τι συζήτησαν με τον Στέφανο Κασσελάκη ενώ έπαιζαν τένις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ραντεβού στα κορτ του Politia Tennis Club έδωσαν το πρωί της Κυριακής (5/7) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνονται οι δύο πολιτικοί να παίζουν τένις και να κουβεντιάζουν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΙ σχολίασε ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι δυο τους συζητούσαν «τα πολιτικά τους», γελούσαν και διαφωνούσαν. Ο υπουργός Υγείας σχολίασε επίσης ότι πριν από 11 χρόνια είχε πάει να ψηφίσει για το δημοψήφισμα.

«Είχα στείλει την Ευγενία και τα παιδιά στην Αμερική… Αν βγαίναμε από το ευρώ, θα γινόταν εμφύλιος», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς στα βίντεο που ανήρτησε.

«Ίδια η κριτική Σαμαρά με Τσίπρα- Κωνσταντοπούλου- Ανδρουλάκη, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει παρέα με αυτούς»

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε: «Η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στους «κολλητούς» είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Λυπούμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα», σχολίασε, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν, όπως είπε, κανένα στοιχείο αλήθειας και ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με «εξαιρετικά ευφυή τρόπο».

Δείτε βίντεο με τον Γεωργιάδη και τον Κασσελάκη να παίζουν τένις: