Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια – Βίντεο από το γλέντι με τον χορό του Γιάννη και τις χορεύτριες με τις φωτιές

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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια έπειτα από 10 χρόνια σχέσης και η οικογένεια έζησε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.

Κουμπάρος ήταν ο αδελφός του Θανάση, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με συγγενείς και φίλους. Μάλιστα η μητέρα του γαμπρού, Βερόνικα Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά στα social media.

Φωτογραφίες από τον γάμο ανέβασε και ο μπασκετμπολίστας, Παναγιώτης Φιλιππάκος, αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Στα βίντεο που ανέβασε η Βερόνικα φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να κλέβει τις εντυπώσεις με το κέφι του και τον χορό του.