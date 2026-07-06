Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια – Βίντεο από το γλέντι με τον χορό του Γιάννη και τις χορεύτριες με τις φωτιές

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την Κάτια, την αγαπημένη του επί 10 χρόνια, με την οικογένεια να ζει στιγμές ευτυχίας. Κουμπάρος ήταν ο αδελφός του, Γιάννης Αντετοκούνμπο, και ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι, με τη μητέρα του γαμπρού, Βερόνικα, να μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media όπου ο Γιάννης έκλεψε τις εντυπώσεις με τον χορό του.

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Θανάσης Αντετοκούνμπο- γάμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια έπειτα από 10 χρόνια σχέσης.
  • Κουμπάρος ήταν ο αδελφός του Θανάση, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με συγγενείς και φίλους.
  • Η μητέρα του γαμπρού, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε τις εντυπώσεις με τον χορό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια έπειτα από 10 χρόνια σχέσης και η οικογένεια έζησε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.

Κουμπάρος ήταν ο αδελφός του Θανάση, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με συγγενείς και φίλους. Μάλιστα η μητέρα του γαμπρού, Βερόνικα Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά στα social media.

Φωτογραφίες από τον γάμο ανέβασε και ο μπασκετμπολίστας, Παναγιώτης Φιλιππάκος, αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Στα βίντεο που ανέβασε η Βερόνικα φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να κλέβει τις εντυπώσεις με το κέφι του και τον χορό του.

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