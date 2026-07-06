Πορτογαλία και Γαλλία: Ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τις πυρκαγιές

Η Πορτογαλία και η Γαλλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας λόγω πολλαπλών ταυτόχρονων πυρκαγιών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονίζει την άμεση κοινή ανταπόκριση της Ευρώπης. Πυροσβέστες, οχήματα και αεροσκάφη κατάσβεσης από τον στόλο "rescEU" έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στις πληγείσες περιοχές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΦΩΤΙΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πορτογαλία και η Γαλλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας λόγω πολλαπλών ταυτόχρονων πυρκαγιών. Η Κομισιόν τονίζει πως «Όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται υπό πίεση, η Ευρώπη ανταποκρίνεται από κοινού».
  • Η Ε.Ε. έχει προετοιμάσει έναν αριθμό-ρεκόρ 777 πυροσβεστών και 22 αεροσκάφη. Η ανταπόκριση για την Πορτογαλία ήταν άμεση, με πυροσβέστες, οχήματα και αεροσκάφη “rescEU” από Ιταλία και Ισπανία να φτάνουν άμεσα.
  • Για τη Γαλλία, έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη του στόλου “rescEU”, τα οποία «μετακινούνται αυτή τη στιγμή από τη Σουηδία και την Κύπρο και από αύριο θα επιχειρούν στην περιοχή κοντά στη γαλλική κοινότητα Περπινιάν».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται υπό πίεση, η Ευρώπη ανταποκρίνεται από κοινού», δήλωσε η Εύα Χρντσιρόβα, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αναφορικά με τις μεγάλες και ταυτόχρονες πυρκαγιές σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

Πύρινος εφιάλτης στην Πορτογαλία: Στους 9 οι τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές – Κόκκινος συναγερμός σε 18 περιφέρειες

Όπως τόνισε, «αυτό το καλοκαίρι, προετοιμάζουμε προληπτικά έναν αριθμό-ρεκόρ πυροσβεστών, 777 πυροσβέστες, ενώ τα 22 αεροσκάφη μας και τα πέντε ελικόπτερα είναι έτοιμα να βοηθήσουν όποτε χρειαστεί».

Όπως έκανε γνωστό η ίδια, το Σαββατοκύριακο η Πορτογαλία και η Γαλλία ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς αντιμετωπίζουν πολλαπλές ταυτόχρονες πυρκαγιές.

Όπως εξήγησε η κα Χρντσιρόβα, η ανταπόκριση ήταν άμεση για την Πορτογαλία και πυροσβέστες και οχήματα έφτασαν στο έδαφος μέσα σε λίγες ώρες, ενώ μία ημέρα αργότερα έφτασαν και αεροσκάφη κατάσβεσης του “rescEU” από την Ιταλία και την Ισπανία.

Για τη Γαλλία, έχουν κινητοποιηθεί από τον ίδιο στόλο του “rescEU” τέσσερα αεροσκάφη, τα οποία, όπως είπε, «μετακινούνται αυτή τη στιγμή από τη Σουηδία και την Κύπρο και από αύριο θα επιχειρούν στην περιοχή κοντά στη γαλλική κοινότητα Περπινιάν».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ