Πύρινος εφιάλτης στην Πορτογαλία: Στους 9 οι τραυματίες από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές – Κόκκινος συναγερμός σε 18 περιφέρειες

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Αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, εν μέσω καύσωνα, βρέθηκε χθες Παρασκευή η Πορτογαλία, με τις πυρκαγιές να έχουν ήδη προκαλέσει τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές σε δασικές εκτάσεις.

Η φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην κοινότητα Βουζέλα, στην περιφέρεια Βιζέου στη βόρεια Πορτογαλία, έχει καταστρέψει ήδη περισσότερα από 100.000 στρέμματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, Μάριου Σιλβέστρ.

Χθες βράδυ, πάνω από χίλιοι πυροσβέστες συνέχιζαν την προσπάθεια για τον περιορισμό της, ενώ μεγάλα μέτωπα καταγράφονταν επίσης στις περιφέρειες Σετούμπαλ (νότια), Αρόουκα (βόρεια) και Μπαρσέλους (βόρεια).

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο που βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση. Ο ένας υπέστη εγκαύματα, ο άλλος πτώση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Εξαιτίας του «πολύ ζεστού και ξηρού» καιρού, με τις θερμοκρασίες ως και στους 44° Κελσίου κατά τόπους, η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 12 από τις 18 περιφέρειες της ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού παραμένει σε ισχύ σήμερα και αύριο σε αρκετές από αυτές.

Η κυβέρνηση ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας

Ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης, η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε χθες να ενεργοποιήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και να ζητήσει υποστήριξη σε διμερές επίπεδο από την Ισπανία και το βασίλειο του Μαρόκου.

Αυτό δεν οφείλεται στο ότι «οι δυνατότητές μας έχουν εξαντληθεί ήδη» αλλά στο γεγονός ότι «στην τρέχουσα κατάσταση, το σύνολο της επικράτειας είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλό κίνδυνο», εξήγησε ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό υπουργείο Εσωτερικών, η Λισαβόνα εξασφάλισε ήδη την αποστολή ισπανικού πυροσβεστικού αεροσκάφους τύπου Canadair, διευκρινίζοντας πως ζήτησε να σταλούν δύο από την Ισπανία και άλλα δύο από το Μαρόκο.

Μετά τις εξαιρετικά φονικές πυρκαγιές του 2017 -πάνω από εκατό νεκροί– η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Όμως, έπειτα από κάποια χρόνια απτών αποτελεσμάτων, τη μείωση της επιφάνειας που απανθρακωνόταν σε ετήσια βάση κατά το ένα τρίτο, το 2025 η χώρα κατέγραψε τον χειρότερο απολογισμό της δεκαετίας: 2.700.000 στρέμματα βλάστησης έγιναν καπνός και στάχτες.

Η ιβηρική χερσόνησος συγκαταλέγεται στις περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή, με ολοένα συχνότερα φαινόμενα καύσωνα και παρατεταμένης ξηρασίας, ενώ την περασμένη χρονιά καταγράφηκε ως η θερμότερη χρονιά στην Πορτογαλία από το 1931.