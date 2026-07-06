Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος μετανάστης

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου μετανάστη, ανοιχτά της Σάμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μετανάστης από το Σουδάν εντοπίστηκε νεκρός από ιδιώτη δύτη που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε εντοπιστεί μία λέμβος με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ισιδώρου.

Οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καρλοβάσου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου για την προβλεπόμενη καταγραφή.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.