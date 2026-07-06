Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος μετανάστης

Η επιχείρηση εντοπισμού ενός αγνοούμενου μετανάστη ανοιχτά της Σάμου εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς ο μετανάστης από το Σουδάν εντοπίστηκε νεκρός από ιδιώτη δύτη. Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί λέμβος με 35 αλλοδαπούς, οι οποίοι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καρλοβάσου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση στη Σάμο, καθώς ο αγνοούμενος μετανάστης από το Σουδάν εντοπίστηκε νεκρός από ιδιώτη δύτη.
  • Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί λέμβος με αλλοδαπούς και οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καρλοβάσου.
  • Στην ευρεία επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, πλωτό ασθενοφόρο, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερο Super Puma.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου μετανάστη, ανοιχτά της Σάμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μετανάστης από το Σουδάν εντοπίστηκε νεκρός από ιδιώτη δύτη που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε εντοπιστεί μία λέμβος με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ισιδώρου. 

Οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καρλοβάσου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου για την προβλεπόμενη καταγραφή.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

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