Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς

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Ποδοσφαιρiστής του Ολυμπιακού είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου στόπερ.

Ο Σμαΐλοβιτς είχε μεταβεί στην Ολλανδία από το μεσημέρι της Κυριακής προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της πειραϊκής ομάδας, που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός πέρασε από τις προβλεπόμενες εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Η συμφωνία με την πρώην ομάδα του, τη νορβηγική Σάντεφιορντ, αγγίζει συνολικά τα 6,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5 αποτελούν το βασικό ποσό της μεταγραφής και τα υπόλοιπα προβλέπονται ως μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του νορβηγικού συλλόγου.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του πλήρη την τετράδα των στόπερ: τους δεξιοπόδαρους Ρέτσο, Σμαΐλοβιτς και τους αριστεροπόδαρους Πιρόλα, Κάρμο. Μια τετράδα που δίνει πια μεγάλο βάθος στη θέση, επιλογές και αυξημένο ανταγωνισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη, με καταγωγή από τη Βοσνία, αγωνιζόταν στη νορβηγική Sandefjord, με την οποία έκανε 39 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τη Lecce και τη Lecco στην Ιταλία, αλλά και από τις Taby FK και Sandvikens IF στη Σουηδία.

Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!».