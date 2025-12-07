Ελεάνα Βραχάλη: Όταν ήμουν 22 ετών οι δισκογραφικές δεν με ήθελαν – Ο Χατζηγιάννης τους είπε «θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν»’

Την Ελεάνα Βραχάλη υποδέχθηκε στην «Αστερόσκονη» ο Νίκος Γρίτσης. Η γνωστή στιχουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην συνεργασία της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, έναν άνθρωπο που γνώρισε όταν και οι δύο ήταν 20 ετών.

«Σήμερα υπάρχει μία μεγαλύτερη πρόσβαση στο να φτάσει στον κόσμο ένα τραγούδι. Παλιά η μόνη οδός ήταν η εταιρεία. Δηλαδή αν δε σε ήθελε, ή αν σε έδιωχνε ένας καλλιτέχνης, δεν είχες άλλη οδό. Ενώ τώρα έχεις τα social media, δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάνεις κάτι και θες να το βγάλεις προς τα έξω έχεις το δρόμο να το βγάλεις και αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22- 23, δεν με πίστευαν», είπε η στιχουργός.

«Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήταν ήδη μία τεράστια μεταγραφή, ήδη επιτυχημένος. Εμένα δεν με ήξερε κανείς και με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε ”παιδιά, θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν”. Τότε έπεσε όλη η εταιρεία πάνω του ”πού πας αγοράκι μου; Θα σου φέρουμε αυτήν ή αυτόν που κάνει επιτυχία, στα πόδια σου”. Έκανε πίσω μόνο για να να βγει ο δίσκος και να πει ”εντάξει όχι ολόκληρο, θα κάνουμε τον μισό. Θα μπορούσε να κάνει πίσω και εγώ να μην υπάρχω», πρόσθεσε.

Η Ελεάνα Βραχάλη αναφέρθηκε και στην συνεργασία της με τον Γιώργο Σαμπάνη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή η ψυχική σύνδεση μαζί του με βοηθάει να γράψω. Είναι μια άλλη συνθήκη το να μοιράζεσαι την ενέργειά σου και την ψυχή σου με έναν άνθρωπο και να νιώθεις ότι σε εμπιστεύεται και σε πιστεύει όπως κάνεις και εσύ».