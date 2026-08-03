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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ήχησε ξανά το 112 – Εκκενώνονται ακόμη 3 περιοχές

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Φωτιά, Δυτική Αττική
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Ήχησε ξανά το 112, καθώς μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Δυτική Αττική.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

 

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