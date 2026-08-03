Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ήχησε ξανά το 112 – Εκκενώνονται ακόμη 3 περιοχές

Ήχησε ξανά το 112, καθώς μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Δυτική Αττική.
Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Μορφέικα & #Άνω_Αλεποχώρι της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…
— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026