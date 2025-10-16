Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που δεν πήρα»

Πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις για επιδόματα που εκταμιεύτηκαν παράνομα από υπάλληλο του ΕΦΚΑ πριν από 20 χρόνια και τα θύματα της απάτης καλούνται σήμερα να πληρώσουν τα σπασμένα.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος Ματίνα Τριανταφύλλη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις διοικητικής διαφθοράς αποκαλύφθηκε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας, όπου υπάλληλος, με τη βοήθεια συνεργών, κατάφερε να υπεξαιρέσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσω επιδομάτων που εκταμιεύονταν στο όνομα ανυποψίαστων ασφαλισμένων.

Η μέθοδος ήταν απλή αλλά αποτελεσματική: Η υπάλληλος εντόπιζε ασφαλισμένους που πραγματοποιούσαν συναλλαγές στον ΕΦΚΑ, αντλούσε τον ΑΜΚΑ τους και υπέβαλε αιτήσεις για παροχές – όπως επίδομα ασθενείας ή αγορά γυαλιών. Στη συνέχεια, εισέπραττε η ίδια τα χρήματα από το ταμείο, καθώς εκείνη την εποχή οι συναλλαγές δεν γίνονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Η υπόθεση αφορά το χρονικό διάστημα 2003 – 2012, ενώ οι υπεύθυνοι έχουν ήδη καταδικαστεί και οι περιουσίες τους δεσμεύτηκαν.

Σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά την έναρξη της απάτης, ο ΕΦΚΑ αποστέλλει κατασχετήρια σε πολίτες που ουδέποτε έλαβαν τα επίμαχα επιδόματα. Ο λόγος; Οι καταβολές φαίνονται τεχνικά ότι έγιναν στον ΑΜΚΑ αυτών των πολιτών. Καθώς πλησιάζει η παραγραφή της 20ετίας, ο οργανισμός προχωρά σε καταλογισμούς ποσών και κατασχέσεις, ώστε να διακοπεί η παραγραφή.

Το πρόβλημα αφορά σε περισσότερους από 1.400 ασφαλισμένους.

Μαρτυρία: «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που δεν πήρα»

Ο κ. Τάσος, ένας από τους 1.400 πολίτες που επηρεάζονται, έλαβε πριν από λίγες ημέρες ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ για καταβολή ποσού 11.000 ευρώ.

«Το δικό μου ποσό θεωρείται μικρό. Γνωρίζω περιπτώσεις που ζητούν 50.000 ή και 140.000 ευρώ», αναφέρει.

«Δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Ενημερώθηκα προχθές με συστημένη επιστολή. Σκοπεύω να δηλώσω ακατάσχετο τον λογαριασμό μισθοδοσίας μου, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη κι από εκεί πήραν χρήματα».

09:19 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Πρόστιμα και λουκέτα για φοροδιαφυγή επέβαλε η ΑΑΔΕ σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων της Ελλάδας...
08:20 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Εθνική σύνταξη: Nέος «οδηγός» για τις αλλαγές που έρχονται στα ποσά – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω με την έναρξη της νέας χρονιάς το ποσό της εθνικής σύνταξης  λόγ...
07:15 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις στα ράφια

02:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 100%, αποκάλυ...
