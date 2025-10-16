ΣΥΡΙΖΑ: Επί ποδός για Τσίπρα, δημοσκοπήσεις και στο βάθος… Πολιτική Γραμματεία

Τεταμένο παραμένει το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και με το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα αποτυπώσει τις τελευταίες εξελίξεις να αναμένονται.

Μετά τις διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο αλλά και μερίδας στελεχών ότι δεν είναι αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κουμουνδούρου τηρούν στάση αναμονής για τις επόμενες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

Μέχρι στιγμής η κεντρική «γραμμή» στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα για ανασύνταξη και συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο είναι διακηρυγμένος στόχος και του ΣΥΡΙΖΑ και γι’ αυτό δεν τίθεται θέμα αντιπαλότητας με τον πρώην Πρωθυπουργό.

Παράλληλα ο Σωκράτης Φάμελλος ανασυντάσσει τις δυνάμεις του καθώς αναμένεται να δεχθεί πιέσεις από στελέχη, όπως ο Παύλος Πολάκης, στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αναφορικά με την στρατηγική του κόμματος το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», είναι δύσκολο η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας να γίνει αυτή την εβδομάδα καθώς σήμερα οι εργασίες στη Βουλή είναι πυκνές.

Ενδεικτικό είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open δήλωσε προβληματισμένος με την κατάσταση που επικρατεί μετά την παραίτηση Τσίπρα.

«Ιδιαίτερα για τον ΣΥΡΙΖΑ μας έχει προβληματίσει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι μία απλή εξέλιξη μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας», παραδέχτηκε ο Σωκράτης Φάμελλος. «Η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σημαντικός», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως «δεν είναι απλή εξέλιξη». «Υπάρχουν ερωτήματα για το πού θα πάει η κατάσταση. Δεν ήταν το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είχαμε ψηφίσει δύο ημέρες πριν στην Κεντρική Επιτροπή» τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Ωστόσο έκανε λόγο για «παράλληλες διαδρομές» με τον πρώην Πρωθυπουργό. «Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου έχουμε κάνει τόσα πολλά μαζί και τιμώ το έργο του και την συμβολή του που θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πιστεύω ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι καταλύτης αλλαγών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και πρόσθεσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κοινοβουλευτική ομάδα του έχει περάσει δύο δύσκολες διασπάσεις. Έχει σταθεί όρθια και έχει προσφέρει πάρα πολύ στη διατύπωση της πρότασης Προοδευτικής Ελλάδας. Καταλαβαίνω την ανάγκη και την αγωνία τις πρώτες δύο μέρες να γίνουν κάποιες συζητήσεις για να μπορέσουμε, αν θέλετε, συντροφικά και οργανωμένα να δώσουμε απαντήσεις και σε αυτό το δύσκολο ερώτημα. Ήταν δύσκολο το ερώτημα που τέθηκε την μέρα της παραίτησης».

11:30 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

