EuroBasket 2025: Το νέο Ranking της FIBA – Εκτός 10άδας η Ελλάδα

Η FIBA ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια κατάταξη μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025, με την Ελλάδα να παραμένει στην ίδια θέση, μακριά από την πρώτη δεκάδα, ενώ σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στις κορυφαίες θέσεις αλλά και για την Τουρκία.

Η Team USA διατήρησε την πρωτιά με 845,8 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η μεγάλη ανατροπή καταγράφηκε στη δεύτερη και την τρίτη θέση, όπου η Γερμανία προσπέρασε τη Σερβία. Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ ανέβηκε χάρη στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό τουρνουά, ενώ η Σερβία υποχώρησε μετά τον αποκλεισμό της από τη Φινλανδία στη φάση των «16».

Η Ελλάδα, παρότι πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο ύστερα από 16 χρόνια, δεν βελτίωσε τη θέση της, παραμένοντας στη 13η θέση με 684,1 βαθμούς. Αντίθετα, η Τουρκία πραγματοποίησε εντυπωσιακή άνοδο, κερδίζοντας 15 θέσεις. Από τη 27η ανέβηκε στη 12η, ξεπερνώντας τη «γαλανόλευκη» με 686,2 βαθμούς, χάρη στην πορεία της μέχρι τον τελικό.