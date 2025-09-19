Τηλεθέαση (18/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (18/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 19%
- Σήμερα 16,7%
- Happy Day 13,1%
- Ώρα Ελλάδος 10,5%
- Καλημέρα Ελλάδα 9,3%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 16%
- Buongiorno 12,3%
- Super Κατερίνα 11,7%
- Το Πρωινό 11,3%
- 10 παντού 10,6%
- Breakfast@Star 6%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις 15,2%
- Live You 12,5%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,4%
- Αλήθειες με τη Ζήνα 6,7%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 17%
- Καθαρές κουβέντες 7%
- Power Talk 4,5%
- Το ‘χουμε 4,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 20,4%
- Happy Day 14,4%
- Καλημέρα Ελλάδα 13,6%
- Ώρα Ελλάδος 11,5%
- Σήμερα 6,9%
Ζώνη 10-1
- Super Κατερίνα 13,3%
- Buongiorno 12,1%
- Το Πρωινό 8,7%
- Αταίριαστοι 7,2%
- 10 παντού 6,8%
- Breakfast@Star 5%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις 11,5%
- Αλήθειες με τη Ζήνα 6,5%
- Live You 5,3%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα 3,9%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 10,7%
- Καθαρές κουβέντες 4,1%
- Power Talk 2,7%
- Το ‘χουμε 2,3%