Τηλεθέαση (18/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (18/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 19%
  • Σήμερα 16,7%
  • Happy Day 13,1%
  • Ώρα Ελλάδος 10,5%
  • Καλημέρα Ελλάδα 9,3%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 16%
  • Buongiorno 12,3%
  • Super Κατερίνα 11,7%
  • Το Πρωινό 11,3%
  • 10 παντού 10,6%
  • Breakfast@Star 6%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις 15,2%
  • Live You 12,5%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,4%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα 6,7%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 17%
  • Καθαρές κουβέντες 7%
  • Power Talk 4,5%
  • Το ‘χουμε 4,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 20,4%
  • Happy Day 14,4%
  • Καλημέρα Ελλάδα 13,6%
  • Ώρα Ελλάδος 11,5%
  • Σήμερα 6,9%

Ζώνη 10-1

  • Super Κατερίνα 13,3%
  • Buongiorno 12,1%
  • Το Πρωινό 8,7%
  • Αταίριαστοι 7,2%
  • 10 παντού 6,8%
  • Breakfast@Star 5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις 11,5%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα 6,5%
  • Live You 5,3%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα 3,9%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 10,7%
  • Καθαρές κουβέντες 4,1%
  • Power Talk 2,7%
  • Το ‘χουμε 2,3%

10:48 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

