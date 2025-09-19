Θεσσαλία: Κατέρρευσε φεγγίτης στη Γεωπονική Σχολή λόγω των ισχυρών ανέμων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλία: Κατέρρευσε φεγγίτης στη Γεωπονική Σχολή λόγω των ισχυρών ανέμων

Ολόκληρος φεγγίτης κατέρρευσε χθες (18/9) από τη στέγη του κτιρίου Φυτόκου της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο φεγγίτης κατέρρευσε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που σάρωσαν τον Βόλο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς οι φοιτητές δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται μάρτυρες παρόμοιων καταστάσεων μέσα στη σχολή τους.

«Βρέχει, πλημμυρίζουμε. Φυσάει, πέφτουν οι φεγγίτες και σπάνε. Περιμένουμε το επόμενο καιρικό φαινόμενο. Γενικότερα, εμείς στα ελληνικά πανεπιστήμια επιβιώνουμε από τύχη κάθε φορά», διαμαρτύρονται φοιτητές με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο οι φοιτητές δίνουν εξετάσεις και σύντομα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα σε αίθουσες και εργαστήρια του κτιρίου.

Κατά το περσινό ακαδημαϊκό έτος, ολόκληρο κομμάτι σοβά είχε αποκολληθεί από τη στέγη του κτιρίου και έπεσε στο κεφάλι καθηγητή τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Στη στέγη, η οποία ήταν γεμάτη τρύπες, κάθε φορά που έβρεχε περνούσαν νερά σε αίθουσες, εργαστήρια και διαδρόμους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μετά τα επεισόδια ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέπτεται σήμερα το νοσοκομείο Δράμας

Βουλώνει μόνο το ένα ρουθούνι; Γιατρός εξηγεί τους λόγους και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ: Νέες εντάξεις στο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου – Ποιες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αφ...

ΟΤΕ: Υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Η Microsoft προειδοποιεί 200 εκατομμύρια χρήστες Windows – Μην ενημερώσετε τον υπολογιστή σας

Γυναίκα σοκαρίστηκε όταν η γατούλα που τάιζε «εξαφανίστηκε» – Τι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
περισσότερα
11:39 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το νέο δίπλωμα οδήγησης σε μορφή κάρτας θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να αποκτήσουν όσοι ο...
11:32 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Τράπεζα Θεμάτων: Εμπλουτίζεται με 210 νέα θέματα – Νέα διδακτικά εργαλεία στη διάθεση των εκπαιδευτικών

Νέα, αναβαθμισμένα διδακτικά εργαλεία, όπως είναι η διαδικτυακή πύλη Skills4Life, η Tράπεζα Θε...
11:19 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στις Συκιές

Να αφεθεί ελεύθερος με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσ...
11:11 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Επίθεση σε γυναίκα μέσα σε κατάστημα

Επίθεση δέχθηκε ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε κατάστημα επί των οδών Παλαμηδίου και Λακωνίας στον...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος