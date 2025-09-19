Θεσσαλία: Κατέρρευσε φεγγίτης στη Γεωπονική Σχολή λόγω των ισχυρών ανέμων

Ολόκληρος φεγγίτης κατέρρευσε χθες (18/9) από τη στέγη του κτιρίου Φυτόκου της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο φεγγίτης κατέρρευσε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που σάρωσαν τον Βόλο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς οι φοιτητές δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται μάρτυρες παρόμοιων καταστάσεων μέσα στη σχολή τους.

«Βρέχει, πλημμυρίζουμε. Φυσάει, πέφτουν οι φεγγίτες και σπάνε. Περιμένουμε το επόμενο καιρικό φαινόμενο. Γενικότερα, εμείς στα ελληνικά πανεπιστήμια επιβιώνουμε από τύχη κάθε φορά», διαμαρτύρονται φοιτητές με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο οι φοιτητές δίνουν εξετάσεις και σύντομα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα σε αίθουσες και εργαστήρια του κτιρίου.

Κατά το περσινό ακαδημαϊκό έτος, ολόκληρο κομμάτι σοβά είχε αποκολληθεί από τη στέγη του κτιρίου και έπεσε στο κεφάλι καθηγητή τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Στη στέγη, η οποία ήταν γεμάτη τρύπες, κάθε φορά που έβρεχε περνούσαν νερά σε αίθουσες, εργαστήρια και διαδρόμους.