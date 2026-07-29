Καίτη Γαρμπή: «Τα τραγούδια δικαιώνονται όταν ακούγονται» – Τι είπε για την υπόθεση Μητσιά και τον «Γιάννη το φονιά»

Τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά εκφράζει η Καίτη Γαρμπή, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια σχολιάζει τις εξελίξεις γύρω από την ερμηνεία του «Γιάννη του φονιά», ασκώντας κριτική στον τρόπο διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και τονίζοντας ότι «τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται».

«Η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς των μυθικών διαστάσεων δημιουργών μας, δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξώδικα και απαγορεύσεις ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, ο Χατζιδάκις και ο Γκάτσος για να δώσει φωνή στα έργα τους. Αυτό που ορίζει μια νομική γραφειοκρατία και αναγκάζει τον Μανώλη Μητσιά να απαγγέλει αντί να τραγουδάει “Τον Γιάννη το φονιά”, είναι μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι και πληγώνει την τέχνη μας. Τα τραγούδια δικαιώνονται μόνο όταν ακούγονται. Στηρίζω απόλυτα τον Μανώλη Μητσιά» έγραψε.