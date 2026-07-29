Φωτιά στον Τύρναβο – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στον Τύρναβο σε χαμηλή βλάστηση. Είναι βόρεια του Τυρνάβου, στην περιοχή Κριτήρι και δεν υπάρχουν κατοικίες. Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 9:55.
Επιχειρούν ήδη 26 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρναβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.