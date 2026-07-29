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Φωτιά στα Τρίκαλα: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Γενέσι – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά στον Τύρναβο – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

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ΦΩΤΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στον Τύρναβο σε χαμηλή βλάστηση, βόρεια της πόλης στην περιοχή Κριτήρι.
  • Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 9:55, ενώ δεν υπάρχουν κατοικίες στην πληγείσα περιοχή.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 4 εναέρια μέσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στον Τύρναβο σε χαμηλή βλάστηση. Είναι βόρεια του Τυρνάβου, στην περιοχή Κριτήρι και δεν υπάρχουν κατοικίες. Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 9:55.

Επιχειρούν ήδη 26 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τυρναβου κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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