Τραμπ: «Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο Apache – Οφείλουμε να απαντήσουμε»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο Apache του Στρατού των ΗΠΑ που συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «οφείλουν να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση».

«Μόλις ενημερώθηκα από τις Ένοπλες Δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι είναι και ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι οι New York Times μετέδωσαν πρώτοι ότι ένα επιθετικό ελικόπτερο Apache του αμερικανικού των ΗΠΑ κατέπεσε τη Δευτέρα κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί ελικόπτερα Apache, καθώς και εξοπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper και μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 και F-35, στο πλαίσιο μιας επιθετικής προσπάθειας της CENTCOM να αμφισβητήσει το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν για την πλειονότητα της εμπορικής ναυτιλίας.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει καταρρίψει περίπου 30 drone Reaper, ενώ ένας μικρός αριθμός αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών έχει χαθεί από εχθρικά και φίλια πυρά.

Ωστόσο, αυτή αποτελεί την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache στη συγκεκριμένη σύγκρουση.

Διασώθηκαν με θαλάσσιο drone τα μέλη του πληρώματος

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, πλοίαρχος Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε: «Ένα θαλάσσιο drone του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εντόπισε και διέσωσε το πλήρωμα από τη θάλασσα. Η Task Force 59 του 5ου Στόλου των ΗΠΑ είναι η πρώτη επιχειρησιακή δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και drones».

Η Task Force 59, η οποία ιδρύθηκε το 2021, περιλαμβάνει μη επανδρωμένα σκάφη και drones. Είναι η πρώτη ειδική ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού αυτού του είδους.

«Οι στρατιώτες διασώθηκαν με ασφάλεια μέσα σε περίπου δύο ώρες και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η αιτία του συμβάντος διερευνάται», ανέφερε το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, ο στρατιωτικός κλάδος που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, σε ανάρτησή του στο X.