Τροχαίο με ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδή – Μετέφερε ασθενή – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιδιωτικό ασθενοφόρο, Γουδή, Γουδί, τροχαίο

Τροχαίο σημειώθηκε την Δευτέρα 18 Αυγούστου, με ιδιωτικό ασθενοφόρο, που μετέφερε ασθενή, στο Γουδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο ανετράπη στην οδό Μικράς Ασίας με Θηβών, όπου την στιγμή αυτή έχει διακοπεί η κυκλοφορία, μέχρι να καταφθάσει ο γερανός, ώστε να απομακρύνει το όχημα.

Σε σοβαρή κατάσταση ο ασθενής

Το ιδιωτικό ασθενοφόρο μετέφερε έναν 50χρονο ασθενή, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και 1 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παραλαμβάνοντας τον ασθενή και το πλήρωμα, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Όλοι οι τραυματίες διεκομίσθησαν στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες:

Ιδιωτικό ασθενοφόρο, Γουδή, Γουδί, τροχαίο

Ιδιωτικό ασθενοφόρο, Γουδή, Γουδί, τροχαίο

Ιδιωτικό ασθενοφόρο, Γουδή, Γουδί, τροχαίο

Ιδιωτικό ασθενοφόρο, Γουδή, Γουδί, τροχαίο

Πηγή φωτογραφίας: facebook

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
12:57 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ο 28χρονος μαχαίρωσε την 47χρονη σύντροφό του πολλές φορές – Οι γείτονες άκουσαν τα ουρλιαχτά της

Άγριο έγκλημα με θύμα 47χρονη, διαπράχθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (18/8)...
12:35 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΚΤΕΛ Χαλκιδικής: Ανεξέλεγκτο λεωφορείο «τσούλησε» και προσέκρουσε σε εγκαταστάσεις 

Αναστάτωση προκλήθηκε στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, όταν ένα λεωφορείο κύλησε προς τα πίσω, προσκρούοντ...
12:19 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης – Την κυνηγούσε με μαχαίρι ο σύντροφός της στην είσοδο της πολυκατοικίας

Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι το πρωί της Δευτέρας (18/8). Σύμφωνα με πληροφορ...
12:19 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το συμβάν με την 46χρονη που έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου 

Δύο γυναίκες κατηγορούνται πως έριξαν χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου στη Θεσσαλονίκη επειδή έκαν...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο