Τροχαίο με ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδή – Μετέφερε ασθενή – ΦΩΤΟ

Τροχαίο σημειώθηκε την Δευτέρα 18 Αυγούστου, με ιδιωτικό ασθενοφόρο, που μετέφερε ασθενή, στο Γουδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο ανετράπη στην οδό Μικράς Ασίας με Θηβών, όπου την στιγμή αυτή έχει διακοπεί η κυκλοφορία, μέχρι να καταφθάσει ο γερανός, ώστε να απομακρύνει το όχημα.

Σε σοβαρή κατάσταση ο ασθενής

Το ιδιωτικό ασθενοφόρο μετέφερε έναν 50χρονο ασθενή, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και 1 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παραλαμβάνοντας τον ασθενή και το πλήρωμα, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Όλοι οι τραυματίες διεκομίσθησαν στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες: