Οκτώ σειρές ρίχνει στη «μάχη» της τηλεθέασης ο Alpha

Με ρεκόρ σειρών, οι οποίες προορίζονται για το πρώτο μισό της σεζόν, επανέρχεται ο Alpha στη «μάχη» της prime time. Το σήμα κατατεθέν του σταθμού παραμένει η μυθοπλασία, που εκπροσωπείται από οκτώ σειρές, εκ των οποίων οι πέντε είναι νέες παραγωγές, σύμφωνα με την Reallife.

Της ΝΑΤΑΛΊΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζει ο «Άγιος έρωτας», με τους Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Δανάη Παππά, Κατερίνα Παπουτσάκη, και με νέες προσθήκες τη Γιούλικα Σκαφιδά και τον Γιώργο Καραμίχο.

Οι συγκρούσεις των χαρακτήρων βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ τα νέα πρόσωπα που φτάνουν στη Στέρνα φέρνουν νέες αποκαλύψεις και διαταράσσουν τις εύθραυστες ισορροπίες.

Και δεύτερη καθημερινή σειρά εντάσσεται στο πρόγραμμα του Alpha, το «Να μ’ αγαπάς». Δύο δίδυμα αδέλφια, που εγκαταλείφθηκαν πριν από 27 χρόνια, μαθαίνουν πως η βιολογική τους μητέρα ζει και είναι αποφασισμένα να πάρουν πίσω ό,τι τους ανήκει. Εκείνη, παντρεμένη με έναν πλούσιο, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αλήθεια που θα ανατρέψει τα πάντα.

Στη σύγχρονη δραματική σειρά με γυρίσματα σε Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστούν οι Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανί Καπετανίδη, Κώστας Νικούλι, Στάθης Σταμουλακάτος, Μάνια Παπαδημητρίου κ.ά.

Η βραδινή ζώνη του Alpha φωτίζεται από τα φώτα των καμπαρέ της Τρούμπας υπό το άγρυπνο βλέμμα του Λιονταριού του Πειραιά. Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» αναβιώνεται η ατμόσφαιρα της Τρούμπας τη δεκαετία του ’60, όπου δύο διαφορετικοί κόσμοι σμίγουν.

Επίκεντρο της δράσης το ομώνυμο καμπαρέ, με ένα δυνατό καστ που αποτελείται από τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αλέκο Συσσοβίτη, Σταύρο Σβήγκο, Μαρίνα Ασλάνογλου, Μαριάνα Πολυχρονίδη, Μιχάλη Αεράκη κ.ά.

Από τις σελίδες του ομώνυμου μυθιστορήματος της Λένας Μαντά «ξεπηδά» η δραματική σειρά εποχής του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Πέντε αδελφές, η Μελισσάνθη (Αναστασία Παντούση), η Ιουλία (Νάνσυ Μπούκλη), η Ασπασία (Έβελυν Ασουάντ), η Πολυξένη (Ευγενία Ξυγκόρου) και η Μαγδαληνή (Ασημένια Βουλιώτη) αποχωρίζονται τη μητέρα τους Θεοδώρα και το σπίτι όπου μεγάλωσαν για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Δυναμική παρουσία στη σειρά έχουν η Μαρία Τζομπανάκη, που επιστρέφει μετά τον «Σασμό», η Μαριάνα Τουμασάτου, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, ο Αλέξανδρος Σταύρου, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Αργύρης Αγγέλου.

Στο πλούσιο μείγμα προγράμματος του Alpha περιλαμβάνονται και δύο μίνι σειρές: ο «Γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη με νέο κύκλο 16 επεισοδίων και το «Να με λες μαμά» με τη Μαρία Κίτσου, βασισμένο στο κορεατικό «Mother» .

Μια γυναίκα αφουγκράζεται τις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και αναλαμβάνει δράση: το απαγάγει. Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης η Ελένη Κοκκίδου, η Φιλαρέτη Κομνηνού και η μικρή Ναυσικά Κόκοτα.

Η «πυξίδα» του Alpha στρέφεται προς την κωμωδία με ένα ιστορικό revival και μία νέα σειρά. Το πολυαγαπημένο «Το σόι σου» επανέρχεται με νέες περιπέτειες για τους Χαμπέους και τους Τριανταφύλλου. Παρόντες όλοι οι πρωταγωνιστές: Μελέτης Ηλίας, Βάσω Λασκαράκη, Ρένια Λουιζίδου, Μίρκα Παπακωνσταντίνου κ.ά.

Το είδος της οικογενειακής κωμωδία εκπροσωπείται και από μια νέα προσθήκη, τους «Τρομερούς γονείς». Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο Γιώργος Κριθάρας δίνουν αγώνα για να μεγαλώσουν τα τρία παιδιά τους με καθημερινές στιγμές τρέλας.