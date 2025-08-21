Σοφία Κουρτίδου: Νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση – «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη»

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται η Σοφία Κουρτίδου, η οποία και υποβλήθηκε εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση όπως ενημέρωσε την Τετάρτη τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια επέλεξε να μην μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγείας της.

Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης (21/8) η γνωστή καλλιτέχνις θέλησε να μοιραστεί ακόμα ένα σύντομο απόσπασμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την ανάρρωση της. Έτσι, όπως είδαμε, η Σοφία Κουρτίδου δημοσίευσε σαν ιστορία ένα βίντεο στο οποίο και περπατάει, με σχετική δυσκολία, εντός του δωματίου της.

«Σας ευχαριστώ για αμέτρητα μηνύματα και τις ευχές. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη» έγραψε χαρακτηριστικά η Σοφία Κουρτίδου σ’ αυτό το νέο της μοίρασμα στα social media προς τους διαδικτυακούς της φίλους.