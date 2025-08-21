Σπανούλης: Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος – Πρέπει να βρούμε το spacing για τον Γιάννη

Μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Λετονίας με 104-86 στην πρεμιέρα του τουρνουά “Ακρόπολις”, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του.

«Πιστεύω είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Από ένα σημείο και μετά κρατήσαμε παραπάνω την μπάλα, με τις αλλαγές. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος στην επίθεση. Στην άμυνα βγάλαμε ενέργεια, πάθος. Κάναμε λάθη που πρέπει να διορθώσουμε αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχουν πράγματα που θα κρατήσουμε, αλλά κι αρκετά που πρέπει να βελτιώσουμε» δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Όλα τα παιδιά έπαιξαν καλά, έκαναν τον ρόλο τους. Το πιο σημαντικό στο μπάσκετ είναι η χημεία, οι ρόλοι, η ταυτότητα, η ομοιογένεια. Πρέπει να βρούμε το spacing για τον Γιάννη, να ανοίξουμε τους χώρους, να έχουμε σουτέρ γύρω του κι εκείνος να αποφασίσει τί θα κάνει. Το σουτ είναι πολλές φορές θέμα ημέρας. Είμαι ένας προπονητής που με ενδιαφέρει πολύ να βγάλουμε ελεύθερα σουτ» σημείωσε.