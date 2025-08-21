Τορίνο: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο» λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη που υπέστη θερμοπληξία 

Η περίπτωση του 15χρονου Δημήτρη από τα Φάρσαλα που υπέστη θερμοπληξία και χρειάστηκε να μεταβεί στο Τορίνο της Ιταλίας για μεταμόσχευση ήπατος, έπειτα από μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών σε Ελλάδα και Ιταλία, προκάλεσε συγκίνηση σε όλη τη χώρα.

«Βράχοι» δίπλα του όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν οι γονείς του, που ζουν μαζί του όλη αυτή την περιπέτεια ζωής, από την οποία ο ανήλικος Δημήτρης θα βγει ακόμη πιο δυνατός. Ο 15χρονος παραμένει ακόμη και σήμερα στο Τορίνο, καθώς αναρρώνει μετά την πετυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε μετά την θερμοπληξία που υπέστη σε πεζοπορία στο Μέτσοβο.

Η οικογένειά του, αποδίδει την ανάρρωσή του σε ένα θαύμα. Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί στο onlarissa.gr ο πατέρας του παιδιού, ο κ. Βασίλης, ο έφηβος Δημήτρης βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του παιδιού και συμπληρώνει: «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».