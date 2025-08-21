Βουλή: Έρχεται «κόφτης» στο μικρόφωνο – «Θα κλείνει όταν παραβιάζεται ο χρόνος της ομιλίας» δήλωσε ο Κακλαμάνης

«Κόφτη» στις ομιλίες των βουλευτών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας στο OPEN TV, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινά η διαδικασία της Βουλής το πρωί και να τελειώνει αργά το βράδυ με ψηφοφορία.

«Θα γίνει αναθεώρηση του κανονισμού. Ο κανονισμός φτιάχτηκε επί Αλευρά πριν από 37-38 χρόνια, όταν στη Βουλή υπήρχαν 4 κόμματα και το τότε πολιτικό προσωπικό. Τώρα στη Βουλή υπάρχουν 9 κόμματα, με το νυν πολιτικό προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί εκείνος ο κανονισμός, να τα βγάλει πέρα σήμερα. Άρα εκ των πραγμάτων χρειάζεται αναθεώρηση σε πολλά κομμάτια του. Ήδη έχω ζητήσει από το επιστημονικό συμβούλιο να ξεκινήσει την προεργασία» είπε ο κ. Κακλαμάνης.

«Σε ό,τι αφορά τον χρόνο, ξεκινάει μια συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές, αρχίζουν οι αρχηγοί των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, οι υπουργοί με πολλαπλές παρεμβάσεις χωρίς να τηρεί κανένας τον χρόνο από τους υπουργούς μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς. Με αποτέλεσμα ο βουλευτής να βαριέται και να φεύγει από την αίθουσα, αφού παίρνει τον λόγο μετά από 6 ή 7 ώρες ο πρώτος και ο τελευταίος μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί» σημείωσε.

«Έρχεται “κόφτης” στο μικρόφωνο. Κλείσιμο κάμερας με την έννοια ότι θα πέφτει “μαύρο” όχι. Κυρίως είναι το μικρόφωνο. Θα γίνεται μια προειδοποίηση για μια σχετική ανοχή, που θα είναι συγκεκριμένη και αυτό θα αφορά από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου.