Ουκρανία: Μαζικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας με εκρήξεις από το Κίεβο μέχρι τη Λβιβ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνέχισαν τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων και απόψε παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, ανέφερε τις πρώτες πρωινές σήμερα η εφημερίδα The Kyiv Independent.
Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στην άλλη άκρη της χώρας σε σχέση με το πού βρίσκονται τα μέτωπα, στα ανατολικά.
⚡ Russians launched a combined attack with Shahed drones and rockets on Lviv, reports Mayor Andrii Sadovyi.
There are preliminary casualties. The blast wave damaged windows and roofs of dozens of buildings. All services are working at the scene.
Sadovyi stated that they are… pic.twitter.com/psmv2AMy0g
— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 21, 2025
A large-scale russian missile attack has once again targeted Ukraine. The night was difficult, with few people able to get any sleep. Air raid sirens blared throughout the night.
russia attacked Zaporizhzhia, Lviv, Mukachevo, Dnipro, Sumy, Lutsk, and Rivne, and also attempted to… pic.twitter.com/wnLoqoY8wO
— Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) August 21, 2025
Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο τον στρατιωτικό περιφερειάρχη του Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, ανέφερε πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.
❗️Russia massively attacked Ukraine all night
Mukachevo, Lviv, Lutsk, Dnipro, Kyiv, Zaporizhzhia were under attack. #russiaisaterroriststate ❗❗ pic.twitter.com/UyISKBwWvZ
— Гакрукс (@Gakruks1) August 21, 2025
Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές είχε κηρυχτεί στην πρωτεύουσα ήδη χθες το βράδυ και οι επιδρομές drones συνεχίζονταν τη νύχτα – και εκεί, επιχειρούσε η αντιαεροπορική άμυνα.
Watching Russian “peace” from the front row. They’re attacking residential areas again. It’s 2:21 am in Kyiv, btw.
📍Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/epv1hszSfn
— Victoria (@victoriaslog) August 20, 2025
Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για απώλειες ή υλικές ζημιές. Το μέγεθος της επίθεσης δεν είναι σαφές.
Powerful explosions rock Kyiv right now — Kyiv Post correspondents report
Russia launched 130 drones at Ukraine — air defenses are in action. pic.twitter.com/l1JEi8lhoB
— KyivPost (@KyivPost) August 20, 2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ