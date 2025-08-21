Ουκρανία: Μαζικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας με εκρήξεις από το Κίεβο μέχρι τη Λβιβ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Μαζικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας με εκρήξεις από το Κίεβο μέχρι τη Λβιβ
Πηγή: Χ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνέχισαν τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων και απόψε παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, ανέφερε τις πρώτες πρωινές σήμερα η εφημερίδα The Kyiv Independent.

Ουκρανία: Η αλλαγή πολιτικής του Τραμπ για την εκεχειρία, το μοντέλο της Κορέας και η νέα ισχυρή «μεγάλη Ρωσία» του Πούτιν

Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στην άλλη άκρη της χώρας σε σχέση με το πού βρίσκονται τα μέτωπα, στα ανατολικά.


Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο τον στρατιωτικό περιφερειάρχη του Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, ανέφερε πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.


Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές είχε κηρυχτεί στην πρωτεύουσα ήδη χθες το βράδυ και οι επιδρομές drones συνεχίζονταν τη νύχτα – και εκεί, επιχειρούσε η αντιαεροπορική άμυνα.


Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για απώλειες ή υλικές ζημιές. Το μέγεθος της επίθεσης δεν είναι σαφές.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Καούρα και ναυτία: Πότε μπορεί να είναι συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα το λάβουν οι συνταξιούχοι- Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: 10 παρεμβάσεις για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

«Scaly Wolf»: Ομάδα χάκερ επιτίθεται σε οργανισμούς για να αποκαλύψει τα μυστικά τους – Πώς αποφεύγουν την ανίχνευση

Άνδρας πήγε στο νοσοκομείο επειδή η θηλή του έβγαζε πύον – Οι γιατροί δίαπίστωσαν ότι είχε μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος του...
περισσότερα
09:17 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Frank Caprio: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο «πιο καλός δικαστής του κόσμου» – Τα βίντεο που καθήλωσαν τα social media με την ανθρωπιά και τη συμπόνια του

Ο δικαστής Frank Caprio, που έγινε γνωστός παγκοσμίως για την καλοσύνη και την ανθρωπιά του μέ...
09:03 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Βρήκαν 18χρονη έγκυο θαμμένη στην αυλή του συντρόφου της: Το τελευταίο ανατριχιαστικό μήνυμα στην οικογένειά της – «Αν πεθάνω, το έκανε αυτός»

Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μασαχουσέτη, στις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα, με ...
08:15 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Με τη στήριξη Τραμπ ο Νετανιάχου προχωρά στην πλήρη κατάληψη της Γάζας – Δεκάδες νεκροί από την πρώτη μέρα, στα όρια της εξάντλησης ο ισραηλινός στρατός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως αφήνει στα χέρια του Ισραηλινού πρωθυπουργού ...
06:31 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Προειδοποιεί για θύματα από την ισραηλινή επιχείρηση

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε την Πέμπτη άμεση κατάπαυση του πυρός στη...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο