Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 2 που προσήχθησαν για την επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο 

Ελεύθερα αφέθηκαν τα 2 άτομα που προσήχθησαν για την υπόθεση της επίθεσης με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν Σέρβοι υπήκοοι, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι το γεγονός συνέβη στην παλαιά έξοδο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Βέροιας στις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης και αφορά σε λεωφορείο που γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία με 38 τουρίστες,.

Από την επίθεση έσπασαν τζάμια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα γυαλιά ελαφρώς στα χείλη ο δεύτερος Σέρβος οδηγός του λεωφορείου, ενώ άλλοι δύο επιβαίνοντες δήλωσαν τον ελαφρύ τραυματισμό τους χωρίς όμως να επιθυμούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό προσήχθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. δύο νέοι, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το τουριστικό λεωφορείο συνέχισε τον προορισμό του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των 4 ανήλικων δραστών.

